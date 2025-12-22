UCAM y Murcia Promises, clasificados para la Copa del Rey

Punto y final a 2025 en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles, donde compiten los cuatro equipos murcianos. La competición se reanudará el fin de semana del 3 y 4 de enero.

El notición es que, por vez primera en la historia, dos equipos se han ganado el derecho a jugar la Copa del Rey Juvenil. La juegan los cuatro primeros clasificados al término de la primera vuelta. Junto a los equipos de la Región de Murcia estarán el Valencia y el Levante. Exitazo.

El sábado, tempranito, a las diez de la mañana, en el campo de Santiago el Mayor, se disputó el derbi por antonomasia en esta categoría. El mejor clasificado, la UCAM, se llevó el triunfo merced a un solitario tanto a los dos minutos, obra de Sáez. Después, pudo pasar de todo, pero el marcador no se movió. El colegiado del choque mostró ocho tarjetas amarillas, seis para los de Dani Tomás y dos para los de Sergio Campos. Los universitarios terminan el año entre los mejores. El Real Murcia sigue con su irregularidad.

El Murcia Promises no tiene techo. Goleó al Albacete. A los nueve minutos marcó Dani López tras asistencia de Valverde. El segundo fue obra de Párraga. Otra vez Dani López marcó el tercero. El cuarto fue obra de Cárceles. Después acortó distancias el Albacete.

El Pinatar sumó la segunda victoria de la temporada. La primera fue ante el Talavera en casa y la del sábado, la primera como visitante, ante el Alboraya. El equipo de Ramón Marín realizó un partido muy completo. El gol de la victoria lo anotó Moha a los veinticuatro minutos. El Pinatar se coloca a seis puntos de la permanencia.