El UCAM Murcia se agiganta en el Palacio

Lo de este UCAM Murcia CB ya está fuera de órbita. Hace tiempo que abandonó su trayectoria habitual, que empezó a moverse por otras cotas más altas como si ya hubiera estado en varias ocasiones, pero lo de esta temporada se escapa a cualquier cosa vivida anteriormente. Este UCAM Murcia no es que se mueva como un equipo ‘grande’, es que parece un equipo ‘grande’, gana como un equipo ‘grande’, se gestiona como un equipo 'grande' y y sufre como un equipo ‘grande’ (92-80).

Solo así se entiende que este UCAM se instale en la cúspide de la ACB con nueve triunfos en once jornadas sin que las bajas y los contratiempos habituales de la temporada consigan zarandearle. A la baja de última hora de Toni Nakic, mermado por un proceso vírico durante la semana, llegó una respuesta contundente. Quizá podía ser la ausencia más sensible para esta plantilla, mermada en esa posición tras la lesión de Kaiser Gates en pretemporada, pero el equipo murciano está hecho de otra pasta. Precisamente, un ADN que lleva innato un Will Falk que fue un pulpo en el rebote. Catorce capturas del alero, que acabó dolorido por una acción en el último cuarto, sustentadas en nueve rebotes ofensivos ante uno de los equipos más poderosos de la competición en esta faceta.

No echó en falta al croata el equipo univeristario ante el Valencia Basket, y precisamente fue porque Will Falk fue la punta de ese iceberg que erigió junto a Raieste y Sant-Roos para paliar esa baja desde el ala-pívot. La vuelta de Devontae Cacok, recuperado ya de sus dolencias en el hombro, y la irrupción de un letal Michael Forrest, con 30 puntos en su casillero, secundado siempre por Dylan Ennis (18 puntos y 4 asistencias), no dieron ningún tipo de opción un Valencia Basket que incluso por momentos se quedó sin capacidad de respuesta ante el esfuerzo y el compromiso defensivo demostrado por los de Sito Alonso durante los cuarenta minutos de partido.

Michael Forrest, máximo anotador de los universitarios con 30 puntos. / Juan Carlos Caval

Con nueve triunfos en nueve jornadas, el último sustentado en la doble ‘F’ de Forrest y Falk, se podría decir que el UCAM Murcia está virtualmente clasificado para la Copa del Rey de Valencia, de la que el pasado miércoles salieron a la venta los abonos. Un triunfo más le daría el billete de manera definitiva, pero lo que debe estar pensando este equipo es que puede hacerlo como cabeza de serie, si finaliza la primera vuelta entre los cuatro primeros clasificados. Un nuevo hito que se añadiría a los récords ya conseguidos esta temporada, cuando este UCAM sigue consiguiendo cosas cuando todos pensaban que ya había logrado batir todos los registros y pasar las Navidades desde la segunda posición de la Liga Endesa.

Un arranque frenético

La baja de Toni Nakic, al continuar mermado tras sufrir un proceso vírico durante toda la semana, mermó al conjunto universitario en un juego interior con el que partió de inicio con Zach Hicks en el quinteto. Los primeros cinco minutos contaron con un ritmo frenético y con un UCAM Murcia que trató de parar sin suerte al Valencia Basket. Cierto es que los universitarios aguantaron el primer cuerpo a cuerpo, enlazando buenas defensas con otras menos buenas ante la agresividad visitante para cargar el rebote, y eso llevó a un marcador apretado con las canastas de Ennis y DeJulius (7-12). Sin embargo, un triple de Montero y una buena acción llevó a Sito Alonso a tener que pararlo al tomar más ventaja y dar más muestras de solvencia (8-15). Con las rotaciones, el equipo universitario consiguió un parcial de 4-0 que le metió de lleno en el partido otra vez. La vuelta de Cacok, después de dos semanas dolorido del hombro, Sant-Roos y Forrest permitieron igualar las revoluciones del equipo taronja y un triple del base confirmó el buen momento de los locales (15-17). De hecho, fue el norteamericano el que hizo estallar al Palacio con una segunda acción consecutiva, al sacar una brillante entrada a canasta para empatar el partido a ochenta segundos para finalizar el cuarto (17-17). Reaccionó el Valencia Basket con un mate en carrera de Puerto y el base continuó tirando del carro universitario (19-21).

Sander Raieste, del UCAM, en el partido ante el Valencia Basket. / Juan Carlos Caval

Forrest irrumpe con las rotaciones

El norteamericano del UCAM continuó añadiendo puntos a su casillero en la apertura de un segundo cuarto en el que consiguió sacar el adicional en su primera acción. El partido parecía perder algo de ritmo, mucho más pausado en este tramo, y un triple de Sant-Roos permitió a los universitarios colocarse por delante (25-23). Forrest no se quitó el traje de anotador compulsivo, ni siquiera en una acción forzada en la que apenas pudo armar el lanzamiento para acabar convirtiendo y un alley oop del cubano permitía divertirse tanto al equipo como a los aficionados (29-25). El UCAM aguantó otra vez el pulso y comenzó a sacar su mejor versión defensiva para después castigar desde el ataque. Así llegó un triple de Sant-Roos que incendió el Palacio, después de un rebote ofensivo peleado hasta el final por Falk, para llegar al descanso con el 41-34.

El UCAM abre hueco tras el descanso

El UCAM no quitó el pie del acelerador en el inicio de una segunda mitad en la que comenzó con diez puntos de ventaja gracias a un triple de Dylan Ennis (46-36). El canadiense encontró su momento y a la contra volvió a castigar al Valencia Basket para abrir de nuevo otro partido con un ritmo frenético. Se sumó también Radebaugh, anotando tras una buena defensa universitaria (52-40), y esa solidez atrás comenzó a machacar a los taronja. Tuvo que pedir tiempo muerto Pedro Martínez, ya que otra buena defensa acabó en una canasta de Cacok en la que logró sacar el adicional. Y el pívot alargó la fiesta con un alley oop para contar con 16 puntos de ventaja en apenas cinco minutos (56-40). Un parcial de cuarto de 15-6 que empezó a hacer daño en un equipo taronja sin capacidad de respuesta aparente. Intentaron despertar los de Pedro Martínez por mediación de Montero y Costello, aunque el intercambio de canastas beneficiaba claramente al UCAM (63-47). No obstante, un parcial de 0-5 parecía querer cambiarlo todo en esta recta final y Sito Alonso tuvo que pararlo (63-52). De hecho, no pudo cortar la tendencia el equipo murciano y se llegó al desenlace con un marcador algo más apretado (63-55).

Will Falk, del UCAM Murcia, atrapando uno de sus 14 rebotes ante el Valencia. / Juan Carlos Caval

Los universitarios evitan el sufrimiento

Aún así, eran ocho puntos de ventaja los que tenía en su bolsillo el UCAM Murcia y que iba a buscar mantenerlos. Un triple de Raieste le otorgó más oxígeno al equipo universitario, que comenzaba al verse al límite de su energía ante el gran esfuerzo desplegado. Un Falk imperial en el rebote y el propio jugador estonio hicieron olvidar la baja de Nakic por momentos y Forrest terminó por dar el golpe definitivo (70-59). El base volvió a irrumpir en el partido desde el triple cuando el Valencia Basket más apretaba y un triple de Moore hizo estallar al Palacio al anotar con un jugador más cuando Falk estaba en el suelo dolorido en la otra canasta (77-69). Con el sueco y fuera y la cuarta falta de Raieste se comenzó a complicar el guion para los universitarios a cuatro minutos para el final después de un triple de Costello (79-72). Pero ahí estaba un Forrest imparable para la defensa taronja y Dylan Ennis para secundarle en la anotación (83-75). La cuarta falta de Cacok y una canasta a aro pasado de Taylor fue la antesala de un final que iba a decidirse en los últimos segundos (83-77). No le tembló el puso a Ennis para apurar la posesión, en la que sacó tres tiros libres cuando iba a armar el triple y también una técnica a Key. Un cuantioso botín para rebajar el nivel de sufrimiento a un minuto para el final (86-77). Aunque no hizo falta sufrir, puesto que un tapón de Cacok y Forrest a la contra terminaron por sentenciarlo junto a Howard Sant-Roos (92-80).

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ante el Valencia. / Juan Carlos Caval

El mejor momento en siete años

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, reconoció que lo de su equipo en el partido ganado por 92-80 ante el Valencia Basket para quedarse con el segundo puesto de la clasificación en la Liga Endesa fue «un vendaval de energía, esfuerzo y compromiso» y que «a todos nos tocó la lotería aquí viendo a este equipo en el Palacio y fue un regalo fantástico». El técnico universitario se mostró muy satisfecho por lo hecho en un Palacio de los Deportes de Murcia lleno con 7.406 espectadores en sus gradas. Se le vio ya al hacer la valoración del encuentro.

«En los primeros minutos tuvimos más incertidumbre a la hora de atacar pero a partir de ahí fue un vendaval de energía, de esfuerzo y de compromiso de un equipo encabezado por Will Falk, quien está enseñando unos valores de los que se impregnan los demás. Metimos muchas manos en las defensas y con esa energía colectiva no dependes tanto del acierto pese a tener enfrente a un rival de Euroliga y del nivel que tiene el Valencia Basket», comentó.

«La adversidad no se puede reemplazar sin ese sentimiento emocional que tiene esta plantilla, en la que todos son importantes y eso me hace estar muy contento», manifestó. Además, se refirió a la fiesta que se vivió en el pabellón. «La gente está eufórica por la forma de hacer las cosas del equipo y porque juega con la identidad que buscamos. Era un partido para que la gente disfrutara y creo que a todos nos tocó la lotería aquí viendo a este equipo en el Palacio. Fue un regalo fantástico», expuso.

Sito llegó a Murcia en enero de 2019 y se van a cumplir siete años desde entonces. En ese periodo el equipo llegó a ser subcampeón de la Liga Endesa en 2024 pero ahora está dando un nivel incluso superior, según el director de la orquesta. «Puede ser que estemos en el mejor momento en estos siete años que llevo aquí porque el equipo nunca jugó con tanta energía durante tanto tiempo», declaró.