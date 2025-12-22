El Real Murcia lanza una campaña de abonos para la segunda vuelta

El Real Murcia lanzó este lunes la campaña de abonos para la segunda vuelta liguera por entre 102 y 194 euros.

En la competición en la tercera categoría nacional de fútbol aún le faltan por jugar dos encuentros de la primera vuelta, en el campo del Atlético Sanluqueño y en casa contra el Hércules, de Alicante.

Para la segunda son 19 como local, entre ellos, el derbi contra el Cartagena en febrero de 2026.

El abono cuesta el 75 % de lo que valía el de la primera y para menores de hasta 4 años son 15 euros sin asiento y 22 con él; para los que tienen de 5 a 7, 37 en fondos, 44 en grada lateral y 59 en tribuna; para los de entre 8 y 12, 56, 64 y 82, y quienes tienen de 13 a 25 años, 74, 82 y 119, respectivamente.

Para mayores de 26 son 102, 112 y 194 y para los que superan los 65 años, parados durante más de un año, padres con hijos en fútbol base, alumnos de la Universidad de Murcia y discapacitados con un más del 33 % declarado, 88, 97 y 179 euros.

Los peñistas, acomodados en los fondos, pagarán 88 y los de menos de 26, 71 en el mismo sitio.