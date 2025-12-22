El Lumbreras mantiene el liderato pese al tropiezo

La última jornada de 2025 fue la que se disputó este fin de semana. La competición se reanudará el fin de semana del diez y once de enero.Lo más destacado es que la parte alta se aprieta, pese a que el único conjunto que salió airoso fue el Calasparra en el partido de la jornada ante el Alcantarilla.

Oportunidad de oro la que perdió el Lumbreras. Solo pudo sumar un punto en su campo ante el Bullas. Los de José Carlos Olivares merecieron más, pero estuvieron con la pólvora mojada. Siguen líderes, pero les acechan sus perseguidores.Algo parecido le pasó a Los Garres, quien acarició el triunfo ante el Algezares, pero al final se tuvo que contentar con un punto. Marcó Belluga para Los Garres a los treinta y cuatro minutos, pero empató el local Bruno cuando quedaba un cuarto de hora.

El Calasparra fue gigante ante el Alcantarilla, a quien derrotó. Empezó marcando Quique Pina a los diecisiete minutos. Empató Luis y Pedro deshizo las tablas, llevándose los tres puntos el equipo de Rafa Muñoz.El Lorquí ganó en El Raal. El triunfo lo selló Jesús en el primer tiempo y Villa en el segundo.El Alhama reaccionó ante el Bullense en un partido donde casi todo ocurrió al final. Mario, a los siete minutos, abrió el marcador para los de casa. Empató Lora. En el segundo tiempo, Moreno hizo el segundo para el Bullense, pero en el descuento empató Lora y, poco después, Nico marcó en su propia portería. Muy cruel la derrota de los locales.

El Deportivo Murcia de Quique Mateo logró el triunfo por la mínima, merced al gol de Vladimir en el minuto cincuenta y cuatro, ante el Ciudad de Murcia.El Lorca Deportiva no levanta cabeza. Perdió en Beniel, merced al gol de Pinar en el minuto ochenta y uno.El San Javier sigue bien posicionado tras ganar al Abarán. Los dos goles los marcó Moha.En el Sánchez Luengo ganó el Algar al Archena, en un partido muy igualado.