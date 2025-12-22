Fútbol sala
LBTL Alcantarilla despide a Peque con una goleada en casa
La veterana jugadora se retira por culpa de una lesión, y el STV Roldán empata en Orense
La madrileña Peque fichó el pasado verano por LBTL Alcantarilla con ilusión. Pero una lesión ha obligado a la jugadora de 38 años, elegida en una ocasión la mejor del mundo, a colgar las botas tras una carrera con cinco ligas, seis Copas, cuatro Supercopas y tres Eurocopas conquistadas con la selección nacional. Su equipo le rindió el homenaje que merecía con una victoria ante el Burela. El marcador (7-0) deja clara la superioridad de las alcantarilleras sobre las gallegas. Dany, con tres tantos, Cami, Toñi, Paola y Ana Belén fueron las autoras de los goles.
Por su parte, el STV Roldán, tras su eliminación en la Copa de la Reina, mantiene la segunda plaza de la clasificación tras sumar un empate ante el Ourense (2-2). María abrió el marcador a los 13 minutos, pero Melli le dio la vuelta al encuentro, para lograr de nuevo el empate el STV en el minuto 25 con un tanto de Judith en propia puerta.
