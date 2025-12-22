Javi Rey: "Me quedo con el resultado, no con el juego"

«Era una victoria que necesitábamos por el momento en el que estábamos, sobre todo por la dinámica, por el partido del otro día», empezaba diciendo un Javi Rey, entrenador del FC Cartagena, quien se quedó con la victoria, porque le juego no le convenció. «Me gustaría más control en todo, no solo en el juego, que fue un descontrol. A nivel táctico el partido ha sido muy malo, pero muy, muy malo. No había equilibrio, mucha distancia de líneas, muchos espacios. El Torremolinos ha sido el equipo que más ocasiones nos generó en la temporada», expresó.

En cualquier caso, el gallego reiteró que «necesitábamos sumar de tres, incluso el cómo, que yo soy muy del cómo. Pero no importaba en esta ocasión porque necesitaba romper la mala racha de resultados, volver a la dinámica de la victoria y mucho más cuando hay el parón de Navidad. Felicito a los chicos, que se lo merecen, que se vayan tranquilos para sus casas, con sus familias, con sus parejas y que disfruten de las Navidades después de una victoria 3-0, que también hay que ponerla en valor porque parece fácil en esta categoría ganar 3-0 y no lo es».

Las mejores imágenes de la victoria del FC Cartagena frente al Juventud Torremolinos / Loyola Pérez de Villegas

Pese al contundente triunfo, Rey comentó que «hay muchas cosas que corregir y solo me quedo con el resultado. Y a la vuelta tendré que analizar el partido, lo que hicimos bien y lo que hicimos regular y corregirlo para afrontar ese segundo tramo de la competición», comentó el preparador cartagenerista.

Alfredo Ortuño, un delantero que no ha disfrutado de muchos minutos, fue titular en esta ocasión «Intento ser lo más justo posible, pero sabiendo que hay momentos que no lo eres. Ortuño está trabajando, es un auténtico profesional, y consideramos que era un partido para doble punta con Kevin y con él. Creo que hacen buena pareja Ortuño-Kevin porque Ortuño es un delantero grande, referencia, y Kevin es un delantero más móvil, y nos dio mucho sobre todo en el tramo inicial», explicó.

No ocultó Rey que en algunos momentos vio peligrar la victoria: «Cuando el Torremolinos nos transitaba y llegaba con gente, y había situaciones de área, no generaron ninguna ocasión clara, pero sí que había situaciones de área que llegaban en ventaja. El campo estaba muy difícil para los futbolistas, sobre todo para los porteros y para los defensores. Era difícil mantenerse de pie, era difícil hacer despejes, y el Torremolinos estaba llegando en transiciones, algo que a mí me influyó. Metimos a Fidalgo de central y con Chuca, y a partir de ahí sí que el equipo se equilibró un poquito mejor, pero con 2-0 no te pueden generar tantas situaciones de área».

También admitió que el equipo necesitaba ganar confianza: «En el momento que tú tienes dos resultados negativos, la confianza disminuye, somos humanos, no somos robots, y por eso decidimos jugar más directo a la zona de Ortuño, no arriesgar tanto en reinicios, y tenemos que volver a nuestra esencia, pero lo más importante era sacar un buen resultado».

Por último, considera que su equipo se ha ganado un «bien alto» en la primera parte de la temporada, aunque «si nos quedamos con estas últimas tres semanas, suspendemos. Yo soy profesor y hay que hacer la media, y me sale un 6 o un 7, pero para ascender tienes que buscar un 8, un 9 e incluso la excelencia», concluyó.