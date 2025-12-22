La Deportiva Minera rastrea el mercado en busca del ascenso. Mínimo tres fichajes

La Deportiva Minera tiene decidido acudir al mercado invernal. No es una opción, es una necesidad asumida en los despachos de Llano del Beal. El club rojillo se moverá en las próximas fechas con un objetivo claro y ambicioso: reforzar la plantilla para pelear hasta el final por una de las plazas que dan acceso al playoff de ascenso a Primera Federación.

Desde el inicio de temporada Antonio Martínez, su comisión deportiva y el técnico Checa optaron por una plantilla corta, compensada y muy competitiva. Una decisión meditada, pero que el paso de las jornadas, las lesiones y la exigencia de una segunda vuelta que se presume durísima han terminado por poner a prueba. La Minera compite y convence, pero necesita más recursos para sostener el ritmo en un grupo donde no hay margen para el error. El pasado sábado en Lebrija, por culpa de las lesiones y las sanciones, la convocatoria fue de 14 jugadores.

El club ya ha dado el primer paso con la incorporación del extremo Pitu, un fichaje que adelantó esta redacción y que ya es oficial. El futbolista, procedente del Melilla, dejó grandes sensaciones la pasada campaña en el Orihuela y llega para aportar desborde, velocidad y soluciones por banda. Sin embargo, en Llano del Beal tienen claro que no será el único movimiento.

José Blaya, en su despacho durante la entrevista con La Opinión / P.S.

Como mínimo, serán tres los refuerzos que aterrizarán en el vestuario rojillo. Además del extremo, la Minera rastrea el mercado en busca de un delantero centro que complemente a Rubén Mesa y un centrocampista que amplíe las alternativas de Checa en la sala de máquinas, sin descartar nada en la línea defensiva. Perfiles muy concretos, futbolistas que encajen tanto en el sistema como en la filosofía del grupo.

En el capítulo de salidas, Eghosa Bello regresará al Granada para incorporarse a su filial tras no cumplir las expectativas. Llegó en forma de cesión como alternativa ofensiva, pero no logró adaptarse ni tener el impacto esperado.

No habrá una revolución como la del pasado curso, pero sí retoques quirúrgicos. La ambición del proyecto lo exige. Antonio Martínez lleva semanas trabajando en silencio, consciente de que este mercado puede marcar el destino de una Deportiva Minera que no se conforma y que quiere seguir soñando en grande.