El CD Cieza afianza el liderato previo al parón navideño

El Municipal de la Arboleja acogía el último partido de este año del CD Cieza frente a uno de los máximos aspirantes a liderar la clasificación a final de temporada. Los discípulos de Paco Lorca saltaban al terreno de juego con la intención clara de no dejarle al Cieza el dominio del balón, con unos primeros minutos marcando bien en zona y con dos llegadas casi consecutivas que hicieron que el equipo espartero pusiese una marcha más al encuentro y, en el minuto 12, el incombustible Florian, de certero cabezazo tras un buen centro por la banda izquierda de Ayoub, mandaba el esférico al fondo de las mallas.

El gol espoleó a un Cieza que en esta primera parte mostró una buena cara, mientras que un discutido Navarro Quiñonero, árbitro del encuentro, no sancionó una caída dentro del área de Ayoub, que los locales reclamaron la pena máxima. En definitiva, un primer tiempo entretenido para un público que, cercano a las 500 personas, se congregó en el municipal de La Arboleja.

Tras la reanudación, el equipo local pareció haber puesto el modo vacaciones en su radar, y bajó el ritmo dejando que el Olímpico llevara el tempo del encuentro, haciéndose dueño del balón, pero en zonas que para nada inquietaban la meta de Gallego, y por momentos parecía que el encuentro se encontraría en tablas, por el poco ritmo que le ponía al encuentro, tan solo inquietando a los locales en un disparo que el guardameta local mandó a córner.

Florian, en una acción del partido / José Bermúdez

El CD Cieza, máximo aspirante al ascenso, se marcha de vacaciones más líder, con un inicio de temporada que ya ha entrado en la historia del club tras esos dos partidos de Copa del Rey disputados, venciendo al Córdoba en primera instancia y cayendo de manera honrosa ante un Primera División como el Levante por la mínima.