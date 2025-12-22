El Cartagena recupera la sonrisa antes de Navidad

La mala racha del Fútbol Club Cartagena terminó ayer con su victoria sobre el Juventud de Torremolinos (3-0). Victoria balsámica y muy necesaria para calmar las aguas en el Cartagonova. Después de las dos últimas derrotas, los ánimos no eran los mejores. El derbi y el esperpéntico partido de Tarragona habían confirmado el mal momento del cuadro portuario, pero el partido de ayer llegó para cambiar la cara de la parroquia albinegra.

Venció, aunque no convenció el cuadro albinegro. Porque quedó evidenciado que necesita fichajes el Cartagena. Que con lo que tiene no le da para ascender. Ganó bien por las facilidades del rival, pero falló demasiadas ocasiones y concedió demasiado a un Torremolinos flojo. Por el momento, la victoria servirá para pasar una feliz Navidad.

Alfredo Ortuño celebra su gol / Loyola Pérez de Villegas

Ya chispeaba sobre el césped del Estadio Municipal Cartagonova durante el calentamiento de los equipos, pero se intensificó la lluvia antes del pitido inicial de David López. Aguantaron el chaparrón los veintidós protagonistas unidos en el centro del campo, durante el minuto de silencio que se guardó por Manuel Ponce, abonado 1.574 de la Peña Submarino Albinegro.

Como era de esperar, la asistencia no fue la mejor. Apenas superó las 2.500 personas. La coincidencia con las actividades navideñas en la ciudad y la climatología jugaron en contra. Los que fueron, se refugiaron bajo el anillo superior. Iniciado el choque, el Cartagena entró mejor al partido. Como se le había pedido en los dos compromisos anteriores, contra el Real Murcia y el Nàstic, y no hizo.

La aparición en el once de Fran Vélez y Nil Jiménez fue positiva. Uno dio orden a la defensa y juntó al equipo. El otro protagonizó las primeras acciones de peligro con buenas incursiones en ataque. La nota negativa estuvo en la tarjeta amarilla que vio el lateral a los 7 minutos de juego. A pesar de ello, continuó mejor el Cartagena atacando también por la derecha con un Dani Perejón que ha sepultado a Marc Jurado.

Las rotaciones también aparecieron en el medio, donde Alcañiz cerró los espacios y Larrea controló el ritmo del juego albinegro. En los extremos, Kevin y Ander tuvieron movilidad y libertad, cambiando sus posiciones con Ortuño en la presión de primera línea.

No necesitó Ortuño más de dos ocasiones para marcar. En la primera se hizo un lío, pero en la segunda marcó el futbolista yeclano el 1 a 0. Con la misma partitura tocó Dani Perejón, condujo con velocidad, la puso desde lejos y Ortuño la prolongó de espuela al segundo palo. Luismi fue el encargado de recogerla para pegarle contra el portero, que evitó el gol sacando el pie. El rechace volvió a caer a Luismi, ahora en una posición más escorada, que la puso atrás para Alfredo. Su disparo, que iba centrado, dejó a Fran Martínez inmóvil cuando tocó en la pierna de un defensor y se coló en la portería llorando.

Revisó el árbitro el tanto, a la llamada del cuarto árbitro, debido a la justa posición del delantero en la primera jugada. No obstante, no había fuera de juego. Se aseguró David López con la imagen en el FVS y dio validez al gol que adelantaba al Cartagena.

El plan estaba saliendo según lo previsto. Con todos los respetos para el Juventud de Torremolinos, este era un partido que el Cartagena ‘tenía que ganar’, tal y como definió Javi Rey en la previa. Y más después de las dos derrotas seguidas. El punto negativo estuvo en la gestión de la ventaja. Bajó su intensidad el cuadro portuario, pensando que el trabajo estaba hecho, y el equipo de Antonio Calderón disfrutó de sus mejores minutos.

A partir del ecuador de la primera mitad mejoró el conjunto malagueño. El Cartagena comenzó a cerrarse cada vez más cerca de su área y tuvo que bloquear hasta tres disparos en una misma jugada. Prefirió poner el muro el cuadro portuario en lugar de mantener la posesión de la pelota y el equipo de Calderón se instaló en su campo. A punto estuvo de encontrar el empate Usseyn Diao tras un rechace de Iván Martínez. La estrelló en el palo.

Volvió a controlar el ritmo del partido el Cartagena en el tramo final del primer tiempo, se marchó por delante al descanso y en la vuelta intentó dormir el choque. Lo consiguió durante un tiempo, pero un obligado Torremolinos adelantó líneas.

No lo pasó mal el Cartagena, pero se vio apurado en ciertos momentos donde necesitó de varias buenas intervenciones de Iván Martínez. El Torremolinos encontró ocasiones al contragolpe, pero Imanol Baz y el portero mantuvieron la ventaja hasta que Luismi sentenció el encuentro con el segundo. Le pegó al palo largo desde la frontal tras una gran combinación cerca del área.

Con el 2 a 0, el rival se volcó y se desordenó, permitiendo más llegadas albinegras. Desaprovecharon Calderón y Luismi las dos mejores para el tercero, pero terminó llegando tras un saque de esquina que se enredó en el área pequeña. Nil Jiménez acertó a ceder atrás casi en la línea de fondo y Baz culminó su gran partido metiendo la cabeza para el 3 a 0.

Logra el Cartagena la victoria tras dos derrotas consecutivas y se coloca en quinta posición, de nuevo en play off, con 26 puntos. Volverá el Cartagenaya en 2026.