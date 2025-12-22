La Carrera del Pavo cumple 48 años con un pelotón de lujo

Como todos los años antes de Navidad, Puente Tocinos, una de las cunas del ciclismo regional, celebró la Carrera del Pavo, que alcanzó cuarenta y ocho ediciones entregando un pavo al ganador. Entre la amplia nómina de participantes se encontraban el seleccionador nacional, Alejandro Valverde, así como los profesionales César Pérez, Antonio Jesús Soto, Rubén Fernández y Juan Pedro Lozano, además del olímpico Eloy Teruel, piloto de un ciclista invidente paralímpico.

En una jornada fría y bajo amenaza de lluvia, el ganador fue un corredor aún en edad cadete del equipo Azona Elche Team, Jorge Rueda Cerdán, quien se presentó en solitario en la línea de meta de Puente Tocinos con 1 hora y 34 minutos. El joven ciclista se adelantó a un grupo integrado por otro cuatro corredores, donde Alejandro Gómiz, del Bicicosta CC, se hizo con la segunda plaza, mientras que Juan Diego Cano Pérez, del Valverde Team-Ricardo Fuentes, fue tercero. En total, ciento once participantes en una cita donde el ganador rodó a 42 kilómetros la hora. Porque pese a su carácter social, hubo batalla durante los 66 kilómetros en busca de cerrar el año con un triunfo.

Por categorías, Jorge Rueda (cadete), Alejandro Gómez (Elite y Sub-23), Ricardo Giner (júnior), Julio Alberto Amores (master 30), Pedro Luis Castillo Martínez (master 40), Geoffrey Luyssen (master 50) y Ronald Rol (master 60) fueron los ganadores.