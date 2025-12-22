Carlos Santos: "A mí me pasó lo mismo con el padre de Alcaraz"

El impacto de la noticia de la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue teniendo secuelas en el mundo del tenis, con informaciones y suposiciones que siguen saliendo a la luz varios días después del anuncio.

El salario, las condiciones, los métodos, las academias... muchas han sido las causas que se han ido poniendo en el foco en las últimas horas, aunque ahora, la que suena con más fuerza es la del padre del tenista murciano, Carlos Alcaraz padre.

Todo ello después de que el cartagenero Carlos Santos, el que fuera el primer entrenador de Carlitos, haya hablado en Eurosport de los sucedido con Ferrero. «El que lleva un poco todo es el padre de Carlos. Carlitos hubiera seguido el tiempo que hubiera querido Ferrero. Me pasó a mí también: yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Y Ferrero habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido», explicó en la charla.

Un cambio inesperado

Como muchos de los que viven en el mundo del tenis, para Carlos Santos, la separación no fue algo sorprendente. «El cambio se veía venir. Una vez que entró Samuel López como segundo entrenador, se apreciaba que podía haber un cambio. Al final, con Carlitos siempre se han hecho así las cosas, muy poco a poco para que no sea nada drástico de un día para otro», explicó. A la espera de que alguno de los dos actores principales de la historia rompa su silencio, son ya varios entendidos en la materia que vienen asegurando que era previsible una rotura profesional entre entrenador y jugador.