Caravaca, punto de encuentro del baloncesto base de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana con el XIII Torneo de Navidad

Caravaca de la Cruz vuelve a convertirse estas Navidades en referente del baloncesto formativo con la celebración del XIII Torneo de Navidad ‘Francisco Fernández Torralba’, que tendrá lugar los próximos días 27 y 28 de diciembre. Una cita ya consolidada en el calendario deportivo navideño del municipio, organizada por el Club Baloncesto Caravaca y la Concejalía de Deportes, que reunirá a jóvenes deportistas en un ambiente de convivencia, deporte y valores.

Los pabellones Corbalán, Jorge Bera y Barranda acogen un total de 34 partidos en dos intensas jornadas de competición

El concejal de Deportes, Pepe Fernández, junto al coordinador de la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto, Javier Sáez, ha presentado esta nueva edición del torneo, en la que participarán cerca de 200 jugadores y jugadoras repartidos en 17 equipos de las categorías cadete y júnior, tanto en modalidad femenina como masculina.

Durante dos intensas jornadas se disputarán un total de 34 encuentros, lo que requiere una importante labor organizativa y la implicación de numerosos voluntarios. Los partidos se celebrarán en las instalaciones municipales de los pabellones Juan Antonio Corbalán, Jorge Bera y Barranda. Las finales de todas las categorías tendrán lugar el domingo por la tarde.

Homenaje a Fernández Torralba

Presentación torneo de baloncesto en Caravaca / Enrique Soler

El torneo rinde homenaje a la figura de Francisco Fernández Torralba por su compromiso con la promoción del baloncesto base y el deporte formativo, fomentando a lo largo de su trayectoria, como monitor y entrenador, valores como la deportividad, el compañerismo y el respeto dentro y fuera de la cacha.

Al igual que en ediciones anteriores, los equipos de la Escuela Municipal de Caravaca y del Club Baloncesto Caravaca se medirán a clubes procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Es una de las actividades deportivas que van ligadas al fomento del turismo, ya que durante el fin de semana se desplazan a Caravaca numerosos jugadores y acompañantes, lo que se traduce en una alta ocupación y un impacto positivo en la hostelería José Fernandez Tudela — Edil de Deportes

El edil de Deportes, Pepe Fernández, ha señalado que “este torneo es ya un clásico de la Navidad en Caravaca y una muestra más del firme compromiso del Ayuntamiento con el deporte base”. Fernández ha destacado también que “se trata de una de las muchas actividades deportivas que van ligadas al fomento del turismo en nuestro municipio, ya que durante todo el fin de semana se desplazan a Caravaca numerosos jugadores y acompañantes, lo que se traduce en una alta ocupación de alojamientos y un impacto positivo en la hostelería local”. Asimismo, el concejal ha invitado “a todos los caravaqueños y visitantes a disfrutar del baloncesto con encuentros de acceso gratuito en las instalaciones municipales del Corbalán, Jorge Bera y Barranda”, subrayando que “los equipos masculinos y femeninos de la Escuela Municipal se enfrentarán a formaciones de gran nivel”.

Equipos participantes

Por su parte, el coordinador de la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto, Javier Sáez, ha detallado los equipos participantes en esta decimotercera edición. En la categoría cadete femenino competirán EDM Caravaca de la Cruz, Molina Basket, CB Petrer de Alicante, CB Almussafes de Valencia y Básquet Comenius de Valencia. En cadete masculino participarán EDM Caravaca de la Cruz, Murcia Baloncesto, EDM Orihuela de Alicante y V74 Villena de Alicante. La categoría júnior femenino contará con los equipos Reina Proteínas C.B. Caravaca, CB Teixereta Ibi de Alicante, CB Petrer de Alicante y Adesavi San Vicente de Alicante. Por último, en júnior masculino tomarán parte Seguros García-Talavera C.B. Caravaca, Baloncesto Maristas Murcia, CB Teixereta Ibi de Alicante y V74 Villena de Alicante.