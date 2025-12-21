El Yeclano Deportivo gana en Málaga por la mínima

El Yeclano Deportivo logró un importante triunfo para acabar el año 2025 al imponerse por 0-1 al Atlético Malagueño en la Ciudad Deportiva del Málaga, en un partido práctico y muy trabajado del conjunto azulgrana. Un solitario tanto de OT Remolins en el minuto 16 bastó para que el equipo del Altiplano regresara a casa con tres puntos de enorme valor, logrados desde la solidez defensiva y la seriedad competitiva, más que desde el brillo ofensivo.

Iván Ruiz, técnico azulgrana, sorprendió dejando en el banquillo a sus tres delanteros centros. El entrenador del Yeclano Deportivo optó por Jorge Domínguez como falso nueve, priorizando la movilidad y el orden táctico frente a la referencia fija en ataque. Una decisión arriesgada sobre el papel, pero coherente con el plan de partido y que terminó dando resultado, ya que permitió al equipo compactarse y cerrar espacios ante un rival necesitado.

El encuentro no fue vistoso ni tuvo demasiadas ocasiones, especialmente por parte visitante. Al Yeclano le costó llegar al área rival y apenas inquietó al guardameta malaguista más allá del gol, pero supo manejar los tiempos y minimizar riesgos. El filial blanquiazul, colista del grupo, tuvo más presencia tras el descanso, con varios acercamientos que obligaron a la defensa yeclanista a emplearse a fondo.

Ahí emergió la mejor versión del conjunto azulgrana. Ordenado, solidario y contundente atrás, el Yeclano sostuvo la ventaja con oficio. Iván Ruiz fue refrescando el once con cambios pensados para mantener la intensidad y proteger el resultado, logrando que su equipo no se partiera pese al empuje local.

Al final, triunfo corto pero merecido de un Yeclano que entendió perfectamente lo que exigía el partido, pero que refleja que tiene margen de mejora. Sin alardes, pero con una actuación defensiva muy seria, los visitantes sacaron máximo rédito de su única diana y confirmaron que, en esta categoría, competir bien es muchas veces el camino más seguro hacia la victoria.