El UCAM Murcia, ante un nuevo duelo para su consagración

Con los números en la mano, el UCAM Murcia CB está en condiciones de pelear contra cualquier equipo de la Liga Endesa. Así lo dice su histórico balance tras la disputa de las diez primeras jornadas. Y es que, con ocho victorias y dos derrotas, el conjunto universitario ha establecido un nuevo récord en sus cuarenta años de vida. Nunca antes se había plantado a estas alturas del campeonato con estos datos, ni tampoco con esta sensación de solvencia, sumada a su ya a su innato carácter competitivo, que da la sensación de que este equipo ha llegado a la cúspide de la clasificación para intentar quedarse.

Y eso es lo que va a buscar de nuevo el UCAM Murcia esta tarde en el Palacio de los Deportes (17.00 horas, DAZN) tras vencer la pasada jornada al Joventut. El equipo universitario demostró ante la Penya que está capacitado para instalarse en la parte alta y buena culpa de esto es que ha recobrado su fortaleza en el Palacio. En su primer duelo de alto voltaje este mes de diciembre fue capaz de sacarlo con nota ante el Joventut, y hoy tratará de repetirlo ante un Valencia Basket prácticamente intratable en lo que va de curso.

Una nueva prueba para un UCAM que puede cerrar un mes de diciembre de ensueño al acumular cuatro victorias consecutivas, entre ACB y FIBA Europe Cup, y contar con las visitas del equipo taronja, Real Madrid y viajar a Granada. Varias pruebas de muy alto nivel que pueden sellar la consagración, sino lo ha hecho ya, de un equipo que desde el inicio del calendario oficial fue capaz de colocar el listón bien alto.

No obstante, no será nada fácil ante un rival que es capaz de dominar muchos aspectos del juego. Y es que el Valencia Basket es el equipo que más puntos anota de la ACB, con una media de 96,8 por encuentro, aunque el UCAM Murcia, por su parte, es el cuarto en este aspecto (90,2). Ambos son de los mejores en el rebote, y el equipo taronja el que más asistencia reparte, con una media de 22 por partido. Además, los dos encadenan tres victorias consecutivas en la Liga Endesa.

Para el encuentro, Sito Alonso confía en tener recuperados a todos sus efectivos después de una semana convulsa en la enfermería. Y es que a la ausencia por lesión de Devontae Cacok, quien no pudo participar ante el Joventut por una dolencia en su hombro derecho, aunque se espera que sí que lo pueda hacer esta tarde ante el Valencia Basket, se le sumaron las bajas de Toni Nakic y David DeJulius el pasado miércoles debido a un proceso vírico. El entrenador universitario decidió suspender el entrenamiento del viernes por precaución ante posibles contagios y recuperar energía, por lo que ayer realizó el equipo su última sesión antes de medirse a un rival que cuenta con un balance de ocho triunfos y una derrota -tras su partido aplazado ante el Casademont Zaragoza- en la Liga Endesa y que marcha en la tercera posición de la Euroliga con 11 triunfos y 6 derrotas.

«El Valencia Basket tiene unas características muy claras y muy difíciles de parar, porque muchas de ellas dependen del físico. Saca una cantidad de puntos por rebote conseguido tremenda y eso hace incluso que desespere a los rivales. No solo tenemos que estar pendientes de cerrar el rebote, sino a la reacción tras perderlo, porque puedes perderlo. Vamos a intentar poner todo nuestro empuje para que tengan dificultades, pero tenemos que tener paciencia. Saber que el partido dura cuarenta minutos y que tenemos que encontrar nuestras opciones en cualquier momento que veamos», señaló Sito Alonso ante los medios de comunicación en la previa del encuentro.

El conjunto taronja llegará a Murcia con la baja confirmada de Xabi López-Arostegui, con una lesión muscular en su pierna derecha que le impide disputar el encuentro de esta tarde en el Palacio de los Deportes ante los universitarios.