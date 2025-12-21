El UCAM Murcia mete más miedo en la ACB al imponerse al Valencia Basket

En directo: UCAM Murcia - Valencia Basket (17.00 horas, DAZN)

Un arranque de alto voltaje

La baja de Toni Nakic, al continuar mermado tras sufrir un proceso vírico durante toda la semana, mermó al conjunto universitario en un juego interior con el que partió de inicio con Zach Hicks en el quinteto. Los primeros cinco minutos contaron con un ritmo frenético y con un UCAM Murcia que trató de parar sin suerte al Valencia Basket. Cierto es que los universitarios aguantaron el primer cuerpo a cuerpo, enlazando buenas defensas con otras menos buenas ante la agresividad visitante para cargar el rebote, y eso llevó a un marcador apretado con las canastas de Ennis y DeJulius (7-12). Sin embargo, un triple de Montero y una buena acción llevó a Sito Alonso a tener que pararlo al tomar más ventaja y dar más muestras de solvencia (8-15). Con las rotaciones, el equipo universitario consiguió un parcial de 4-0 que le metió de lleno en el partido otra vez. La vuelta de Cacok, después de dos semanas dolorido del hombro, Sant-Roos y Forrest permitieron igualar las revoluciones del equipo taronja y un triple del base confirmó el buen momento de los locales (15-17). De hecho, fue el norteamericano el que hizo estallar al Palacio con una segunda acción consecutiva, al sacar una brillante entrada a canasta para empatar el partido a ochenta segundos para finalizar el cuarto (17-17). Reaccionó el Valencia Basket con un mate en carrera de Puerto y el base continuó tirando del carro universitario (19-21).

El UCAM aguanta el pulso

El norteamericano del UCAM continuó añadiendo puntos a su casillero en la apertura de un segundo cuarto en el que consiguió sacar el adicional en su primera acción. El partido parecía perder algo de ritmo, mucho más pausado en este tramo, y un triple de Sant-Roos permitió a los universitarios colocarse por delante (25-23). Forrest no se quitó el traje de anotador compulsivo, ni siquiera en una acción forzada en la que apenas pudo armar el lanzamiento para acabar convirtiendo y un alley oop del cubano permitía diviertirse tanto al equipo como a los aficionados (29-25). La vuelta de DeJulius a pista no alternó los planes de un UCAM que ya parecía tenerle la medida cogida tanto al partido como al propio Valencia Basket. Un triple del base permitió a los de Sito Alonso continuar liderando, aunque la entrada en bonus otorgó un plus a los taronja en este tramo (34-32). El UCAM aguantó otra vez el pulso y comenzó a sacar su mejor versión defensiva para después castigar desde el ataque. Así llegó un triple de Sant-Roos que incendió el Palacio, después de un rebote ofensivo peleado hasta el final por Falk, para llegar al descanso con el 41-34 en el marcador.

Los taronja reaccionan

El UCAM no quitó el pie del acelerador en el inicio de una segunda mitad en la que comenzó con diez puntos de ventaja gracias a un triple de Dylan Ennis (46-36). El canadiense encontró su momento y a la contra volvió a castigar al Valencia Basket para abrir de nuevo otro partido con un ritmo frenético. Se sumó también Radebaugh, anotando tras una buena defensa universitaria (52-40), y esa solidez atrás comenzó a machacar a los taronja. Tuvo que pedir tiempo muerto Pedro Martínez, ya que otra buena defensa acabó en una canasta de Cacok en la que logró sacar el adicional. Y el pívot alargó la fiesta con un alley oop para contar con 16 puntos de ventaja en apenas cinco minutos (56-40). Un parcial de cuarto de 15-6 que empezó a hacer daño en un equipo taronja sin capacidad de respuesta aparente. Intentaron despertar los de Pedro Martínez por mediación de Montero y Costello, aunque el intercambio de canastas beneficiaba claramente al UCAM (63-47). No obstante, un parcial de 0-5 parecía querer cambiarlo todo en esta recta final y Sito Alonso tuvo que pararlo (63-52). De hecho, no pudo cortar la tendencia el equipo murciano y se llegó al desenlace con un marcador algo más apretado (63-55).

Un cierre a lo grande

Aún así, eran ocho puntos de ventaja los que tenía en su bolsillo el UCAM Murcia y que iba a buscar mantenerlos. Un triple de Raieste le otorgó más oxígeno al equipo universitario, que comenzaba al verse al límite de su energía ante el gran esfuerzo desplegado. Un Falk imperial en el rebote y el propio jugador estonio hicieron olvidar la baja de Nakic por momentos y Forrest terminó por dar el golpe definitivo (70-59). El base volvió a irrumpir en el partido desde el triple cuando el Valencia Basket más apretaba y un triple de Moore hizo estallar al Palacio al anotar con un jugador más cuando Falk estaba en el suelo dolorido en la otra canasta (77-69). Con el sueco y fuera y la cuarta falta de Raieste se comenzó a complicar el guion para los universitarios a cuatro minutos para el final después de un triple de Costello (79-72). Pero ahí estaba un Forrest imparable para la defensa taronja y Dylan Ennis para secundarle en la anotación (83-75). La cuarta falta de Cacok y una canasta a aro pasado de Taylor fue la antesala de un final que iba a decidirse en los últimos segundos (83-77). No le tembló el puso a Ennis para apurar la posesión, en la que sacó tres tiros libres cuando iba a armar el triple y también una técnica a Key. Un cuantioso botín para rebajar el nivel de sufrimiento a un minuto para el final (86-77). Aunque no hizo falta sufrir, puesto que un tapón de Cacok y Forrest a la contra terminaron por sentanciarlo junto a Sant-Roos (92-80).