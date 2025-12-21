El UCAM Murcia despide el año con derrota ante La Unión

El UCAM Murcia cae ante La Unión (1-2). Los universitarios estuvieron espesos en la creación de oportunidades. Aquino devolvió la confianza en la remontada, con su tanto, pero llegó muy tarde, y no tuvieron opciones de empatar. Los de Germán Crespo se despiden del 2025 con derrota en La Condomina.

Después de una semana de ensueño, logrando un hat trick de victorias, el UCAM Murcia no quería despedirse de su estadio con derrota. El cuadro de Germán Crespo soñaba con rozar la primera posición antes de que acabase el año. Para ello, la misión era sencilla: ganarle a La Unión.

La verdad fue que La Unión empezó el encuentro mucho más enchufado que los universitarios. Los de José Miguel Campos se acercaron a la portería de Ackermann en reiteradas ocasiones, en los primeros compases del partido. Germán Crespo no se esperaba que su rival saltase con una marcha por encima.

El UCAM Murcia, que intentaba remar e igualar el ritmo de su rival, tuvo que ver cómo se ponía por detrás en el electrónico. La Unión mandó un balón a la espalda de la defensa, directo a Josema Raigal. El exuniversitario controló, solo, dándole tiempo a girarse y acomodarse para el disparo. El balón fue directo al fondo de las mallas, poniendo a los de La Unión por delante en el marcador.

A falta de un cuarto de hora para que concluyera la primera mitad, el UCAM Murcia tuvo la oportunidad más clara para devolver el empate al marcador. La Unión cometió un penalti sobre Ale Marín, y le dio al cuadro universitario la posibilidad de empatar desde los once metros. Alvarito fue el que cogió el balón, y se preparó, con mucha confianza. Se pasó de confiado, y su disparo se marchó por encima del arco. Desperdiciaron la ocasión más clara de todo el primer tiempo, y a Germán Crespo le tocaría dar nuevas instrucciones en el descanso, si quería sacar algo positivo del último encuentro del año.

El segundo tiempo sí que tuvo un comienzo potente por parte de UCAM Murcia. Dejó atrás esa tranquilidad del primer tiempo y salió a morder. Poco a poco sus oportunidades comenzaron a llegar. Juan Pontones, a los pocos minutos de empezar el último acto, puso a todo el campo de pie. El lateral, reconvertido en extremo, estrelló el balón en el travesaño.

El UCAM Murcia no cesaba, seguía yendo a por todas. El empate se le estaba resistiendo, algo que inquietaba a Germán Crespo, quien empezó a mover fichas en el banquillo, buscando meter a gente con mayor capacidad ofensiva. Javi Ramírez se sumó al ataque y se probó desde la distancia. El meta rival se estiró para despejar el lanzamiento.

El tiempo pasaba, y Germán Crespo veía cómo le estaba siendo muy difícil a los suyos el encontrar ese gol del empate. Más oscuro lo vería después de que Ekhiotz hiciera el segundo para La Unión. Muy cuesta arriba se les puso el encuentro a los universitarios, que estaban presenciando cómo se les escapaba el último encuentro del 2025.

En el tiempo añadido, con muy poco margen para lograr la remontada, el UCAM Murcia recortó distancias. Dani Aquino volvió a aparecer, dejando claro, una vez más, su poderío en el salto, anotando de cabeza. El torito se elevó para cabecear un balón colgado y dar un ápice de esperanza a los suyos.

El encuentro terminó con la derrota del UCAM Murcia. Los de Germán Crespo no pudieron encontrar la manera de ser efectivos ante La Unión.