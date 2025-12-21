El Real Murcia se juega pasar una Navidad feliz

El Real Murcia vuelve a centrarse en la Liga tras una semana marcada por la exigencia . «Yo quiero subir a Segunda División y para eso hay que ir al 100% todos». Esa frase, pronunciada por Adrián Colunga en la previa del partido copero frente al Real Betis, resume a la perfección el momento que atraviesa el conjunto grana. El técnico ovetense no se esconde y tiene claro que el verdadero objetivo de la temporada pasa por la competición doméstica, un mensaje que quedó reflejado en el once que dispuso el pasado jueves y que evidenció dónde está el foco del cuerpo técnico.

El duelo de esta tarde a 20: 30 (televisado por Football Club) ante el Europa en la Nueva Condomina se presenta como una auténtica prueba de madurez para un Real Murcia que necesita ganar sí o sí. La derrota liguera frente al Sabadell y la eliminación copera ante el Betis han bajado el suflé, pero no han dejado al equipo ni tocado ni hundido. Ganar al cuadro barcelonés es casi una obligación si el conjunto grana no quiere descolgarse de la zona alta en un tramo clave del campeonato.

Colunga no es responsable del mal arranque de temporada heredado de la etapa de Joseba Etxeberria, pero la realidad es que esos números condicionan el presente. El Real Murcia está obligado a convertirse en un equipo fiable, constante y regular, capaz de sumar semana tras semana. Tras el tropiezo ante el Sabadell, no hay margen para otro error, y menos aún ante un rival directo como el Europa, segundo clasificado con 29 puntos, seis más que los murcianistas. Una victoria visitante abriría una brecha de nueve puntos que sería demasiado amplia. Además, el líder, el Atlético Madrileño, saca en estos momentos diez puntos al cuadro grana.

El Real Murcia es sexto y necesita vencer si quiere cerrar el año natural con opciones reales de meterse en puestos de play off. Además, debe mejorar sus números como local. En ocho partidos disputados en la Nueva Condomina solo ha logrado tres victorias, con tres empates y dos derrotas, un balance insuficiente.

Enfrente estará un Europa que está siendo la gran revelación del campeonato. El equipo dirigido por Aday Benítez es casi intratable en su feudo del Nou Sardenya, pero baja considerablemente su rendimiento lejos del césped artificial donde tan cómodo se muestra. Como visitante, el cuadro catalán es el noveno mejor de la Liga, con dos triunfos, tres empates y tres derrotas, nueve puntos que le convierten en un rival mucho más terrenal. Un contexto que el Real Murcia debe aprovechar.

Entrenamiento del Real Murcia / Prensa Real Murcia

Dos dudas en la alineación

En el once que presentará Adrián Colunga hay dos dudas principales: el centro de la zaga y la delantera. Analizando los descansos concedidos ante el Betis, todo apunta a un equipo muy reconocible. Gazzaniga estará bajo palos, con una defensa formada por David Vicente y Jorge Mier en los laterales, y Alberto González junto a Héctor Pérez en el eje. Antxon Jaso podría repetir de titular en lugar del canterano.En el centro del campo, Antonio David e Isi Gómez llevarán la manija del equipo. Por las bandas, Pedro Benito ocupará un costado y Palmberg el otro, este último con la oportunidad de reivindicarse tras lo ocurrido ante el Sabadell. Juan Carlos Real, en principio, actuará como enlace y Ekain será la referencia más adelantada. Flakus, muy castigado físicamente tras el duelo copero, apunta a iniciar el encuentro desde el banquillo.

Pendientes de la afición

Otro de los focos estará en la grada. El pasado jueves, la Nueva Condomina vivió una noche histórica con 31.436 espectadores, récord de asistencia en el estadio. Sin embargo, la derrota ante el Betis y el horario dominical nocturno generan dudas sobre la respuesta del murcianismo. El club cuenta con unos 18.000 abonados, pero el propio entorno no es excesivamente optimista en que todos vayan a ir.

En el Real Murcia consideran que llegar a los 15.000 espectadores sería una buena entrada y confían en que la afición vuelva a empujar a un equipo que se juega mucho más que tres puntos: se juega credibilidad, confianza y futuro inmediato. Porque el partido ante el Europa es clave, tanto en lo clasificatorio como en lo anímico, y el Real Murcia no parte desde la pole, tiene que adelantar posiciones y hacerlo cuanto antes.