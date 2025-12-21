Meritorio empate del Lorca Deportiva ante el Xerez Deportivo

El Lorca Deportiva arrancó un valioso punto ante el Xerez Deportivo tras empatar sin goles en un partido marcado por la lluvia y por el impracticable terreno de juego. Los lorquinistas estuvieron impecables de medio campo hacia atrás, con una actitud sobresaliente, sufriendo cuando tocó, aunque de medio campo hacia adelante apenas dispusieron de ocasiones. Es el quinto empate del Lorca Deportiva, que le permite seguir en los puestos altos. Sale de la zona de promoción de ascenso, pero a dos puntos de la misma. Es el primer encuentro en el que el Xerez no marcaba.

El equipo lorquino volverá a jugar el domingo cuatro de enero, en el estadio Artés Carrasco, a las seis de la tarde.

El Lorca Deportiva, que vistió de rojo carmesí, volvía a Chapín un mes después de haber conseguido la victoria, entonces ante el otro Xerez. Lo hacía tras perder dos partidos consecutivos y se enfrentaba al mejor segundo equipo, tras el Águilas, en las últimas ocho jornadas. El Xerez Deportivo tuvo un mal inicio, pero desde que llegó Diego Caro llevaba siete partidos sin perder.

El técnico aguileño del Lorca, Sebas López, tuvo que modificar el once. El habitual titular, el capitán Sergi, no estuvo por sanción. Tampoco estuvieron en la lista Fromsa y Spinman. El centro de la defensa fue inédito, con Morros y Tafalla. La lluvia fue protagonista. Por momentos lo hizo con intensidad, dificultando el juego, ya que el césped cada vez estaba peor.

Empezó mandando el equipo lorquinista, sorprendiendo a los de casa por su brío, pero pronto fueron los locales quienes se adueñaron del balón. Controlaron el medio campo, empezaron a combinar en la línea de tres cuartos, aunque el meta Ernestas no se vio obligado a esforzarse demasiado. Los visitantes tenían serias dificultades para llegar al área local. No lograban dar más de dos pases seguidos, por lo que el meta Bloch tampoco tenía trabajo.

A los veinte minutos, el Lorca llegó con peligro. Balón largo sobre Naranjo, pero el meta francés Bloch estuvo acertado. Los lorquinistas tenían claro lo que querían: robar y buscar jugada rápida a la espalda de los centrales. En el minuto veintidós llegó la mejor jugada de gol hasta ese momento. La protagonizó el Xerez. Centrò Carlos García y el cabezazo de Dieste lo repelió a córner Ernestas. El césped se tornaba traicionero. Cualquier error podía costar un disgusto a cualquiera de los contendientes.

Los equipos defendían muy bien, sin florituras, sin contemplaciones. El terreno de juego no permitía mucho más. El Lorca ralentizaba el juego. Muchas interrupciones, sin prisa, intentando impacientar al rival. Pasada la media hora, no había un dominador claro. Partido de ida y vuelta, pero el Xerez metió una marcha más, lo que obligó a los jugadores visitantes a ser muy solidarios para impedir sustos en su portería, donde Ernestas no mostraba la seguridad de otras veces. La lluvia arreciaba cada vez más, lo que propiciaba muchos contactos y poco fútbol. Malas maneras en algunas acciones. Pese a que el Xerez apretó más en el tramo final del primer tiempo, el resultado no se movió. El Lorca hizo su partido, defendió con mucho orden, apenas llegó a la meta de Bloch, pero logró el objetivo de llegar al ecuador del partido sin encajar.

Sebas López se protegió dejando en el vestuario al amonestado Kiko, dando entrada al veterano Soler, lateral diestro, desplazando a Jaime Escobar a la izquierda. El Xerez salió asustando. Metió en su parcela a los lorquinistas, provocando un córner en el primer minuto de la reanudación. Poco a poco se fue equilibrando el partido, del que nadie podía presagiar lo que podía pasar. El estado del terreno de juego podía ser determinante, así como los balones parados. El meta lituano del Lorca, Ernestas, empezó a ser protagonista para bien, dominando su área. El citado cancerbero realizó una gran intervención a remate de Ilias. Un minuto después la tuvo Álvaro Martínez, quien, solo ante Bloch, se le hizo de noche.

Sebas López decidió dar entrada a Juan Hernández por Gabri López en el costado derecho. A medida que pasaban los minutos daba la impresión de que el Lorca Deportiva jugaba con más seguridad, pese a la defensa de circunstancias, muy bien de medio campo hacia atrás. Impecable. Cambio de cromos con la entrada del hasta ahora titular Heredia por un trabajador Acevedo, inédito en la parcela ofensiva. El Lorca estaba logrando el objetivo: que el partido no tuviera ritmo y que el balón estuviera lo más lejos posible de su área. A falta de diez minutos, el técnico lorquinista agotó la ventana de cambios, intentando reforzar la zaga con el nigeriano Saturday por un tocado Tafalla y, arriba, el veterano Andrés Carrasco por otro inédito, Naranjo. Espoleado por su público, el técnico local dio entrada a dos cambios para buscar los tres puntos. El terreno de juego no permitía combinar. Los jugadores tenían que ponerle corazón y que sonara la flauta en cualquier área. Los errores se podían pagar caros. Más ímpetu del Xerez, pero muy serio el Lorca.

Llegados los últimos diez minutos más el descuento, los entrenadores querían sobre todo no perder lo que habían ganado. En un córner a favor del Lorca, botado por Juan Hernández, a punto estuvo de marcar Saturday. El partido terminó con el Lorca en el área del Xerez, merced a una falta que botó Juan Hernández.