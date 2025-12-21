Lo que no se vio del Madrid - Sevilla: la guerra civil de Vinicius con el Bernabéu y el móvil de Florentino mientras Xabi Alonso se esconde

No hay un dolo día tranquilo en el Real Madrid. Los resultados han dejado de tener sentido en un equipo tendiente a la autodestrucción. Ni Ancelotti ni Xabi Alonso ni quien pueda venir. El triunfo ante el Sevilla para despedir el 2025 fue una continuación del arranque de año. Doce meses de un contínuum dramático donde todas las partes están enfrentadas. Vinicius se llevó una pitada ensordecedora de la que no le protegió Xabi Alonso, quien se sintió indultado al ver el foco en otro, sin ver que mientras esto sucedía, Florentino miraba de lado el móvil.

El récord de Mbappé no le iguala a Cristiano

El brasileño ha aceptado la guerra civil contra el Bernabéu. Algo que solo puede acabar mal. El coliseo blanco ha girado el pulgar hacia abajo contra los jugadores y ha indultado a su entrenador, porque en el fondo sabe que está muerto. El Madrid es un equipo que se autogestiona en base a individualidades que provocan situaciones extrañas como la celebración de un récord de goles en año natural que no han valido para conquistar ningún título. Es más, los 59 tantos solo permitieron al francés igualar a Cristiano.

Aquella cifra llegó igualmente en un año de sequía blanca que ayudaría a construir lo que después vendría: la secuencia de cuatro Champions en cinco años. Un torneo que nunca ha ganado Mbappé, cuyo liderazgo en el Madrid no está siendo suficiente para un sostenimiento real del proyecto que Florentino ha querido construir a su alrededor. La mayoría de los aficionados blancos no se sienten identificados con una serie de marcas que consideran superfluas, incluso aunque se llame Bota de Oro.

Porque los éxitos colectivos siempre estarán por encima de los individuales, que marca el escudo. Por eso el plantón del Madrid al Balón de Oro de Vinicius marcó un precedente que ha terminado por malacostumbrar a un grupo donde cada astro gira por su cuenta. En ese caótico orden cósmico, los que un día brillan pueden ser un asteroide dentro de unas semanas. Y al revés, como le ha pasado a Rodrygo, hoy por hoy, el hombre que cotiza al alza con Xabi Alonso.

Xabi Alonso deja caer a Vinicius sin salvarse

Por eso el Bernabéu es el único "soberano", como aseguró el técnico vasco, a falta de lo que pueda dictar Florentino. El técnico vasco le dio un abrazo a Vinicius sin ni siquiera mirarle a la cara. En el fondo, se dio por satisfecho y aliviado al no ser considerado como el culpable de una situación deportiva que empezó a quebrarse con el desaire del cambio en el clásico. Sin embargo, las tornas han cambiado. El que en su día era el 'niño mimado' del madridismo es hoy identificado como un enemigo en las filas propias.

Vinicius aceptó el desafío y elevó la provocación, yéndose lento y mirando al público que le señaló con una pitada que no fue la primera ni tampoco será la última. Una relación totalmente rota que convirtió al brasileño en visitante en su propia casa. Su carácter incontenible le llevó a cambiar de imagen de perfil y publicar un post rompiendo con el amor eterno al madridismo que proclamó no hace tanto. El reflejo de un vestuario en el que se ha entregado el brazalete a figuras que generan más debate que consenso.

Xabi Alonso, que se pasó casi toda la segunda parte escondido en el banquillo, no le defendió en una rueda de prensa de la que despidió con un "tranquilos, felices fiestas", que también tuvo aire de desafío. Un tono altivo después de la enésima intervención en la que fue a pasar el tiempo entre lugares comunes. Con todo, el comentario más repetido en los pasillos del Bernabéu era el mismo: "Atentos a los próximos días". Ninguno de los periodistas que cubren el día a día del club da por seguro que el vasco vaya a llegar a la Supercopa por el triunfo frente al Sevilla.

Arbeloa, siempre operativo

Como cada semana desde hace un mes, Álvaro Arbeloa tiene la obligación de dejar un par de días despejados por lo que pueda pasar. Porque cuando Florentino Pérez mira el móvil en el palco del Bernabéu no es para mirar que el Madrid está a un punto del Barça antes del partido complicado contra el Villarreal o para cerciorarse que el club sigue en el 'top 8'. Lo hace para ver los mensajes de quien le aconsejan y algunos han visto cómo Xabi Alonso ha estado fuera esta temporada más de una vez.

Una imagen como la vivida en el cambio de Vinicius no le gusta nada al máximo mandatario blanco, porque sabe que refleja un clima insostenible en el que nadie está libre de pecado. Despedir a Xabi Alonso, al que actualmente solo sostiene quien promovió su contratación, José Ángel Sánchez, director general, dejaría sin escudo al palco y a los jugadores. Pero la situación, salvo giro inesperado de los acontecimientos que pueda provocar un título como la Supercopa, va camino de llevarse por delante todas las plantas del castillo.