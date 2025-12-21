Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia - Valencia Basket, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario de la Jornada 11 de la ACB en el Palacio de los Deportes
En directo: UCAM Murcia - Valencia Basket (17.00 horas, DAZN)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación de la Liga Endesa
- Previa: El UCAM, ante un nuevo duelo para su consagración
