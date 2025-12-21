Juanjo Angosto: "Tengo dos espinas, un título con ElPozo Murcia en mi segunda etapa y el Mundial"

ElPozo Murcia se prepara para rendir homenaje a uno de sus grandes referentes. Juanjo Angosto (Cieza, 19 de agosto de 1985) recibirá en el Palacio de los Deportes en el duelo ante el Barça, el reconocimiento a una trayectoria ejemplar, marcada por títulos, regularidad y una forma de competir tan exigente como humilde. A pocos días de su tributo, repasa su carrera con la serenidad de quien ha vivido todo dentro de la pista. Tras 23 años nos reconoce que desde que se retiró no ha vuelto a ponerse debajo de una portería.

Hace apenas unos días recibiste un reconocimiento en la Gala del Deporte. ¿Qué significa para ti sentir ese cariño de la gente?

Después de tantos años, que llegue este reconocimiento por parte de la gente murciana, de los aficionados y también a nivel social, para mí es algo muy bonito y muy importante. Al final ves que tu carrera ha sido buena y que la gente te lo reconoce. Para mí eso es lo que más cuenta, que valoren tu trayectoria y que lo hagan viendo que eres una persona normal, ciudadana y humilde.

Desde muy joven empezaste a tener protagonismo. ¿Se viven igual los reconocimientos al inicio que cuando llegan al final de la carrera?

Todos son importantes. Desde que empiezas, desde que ganas el primer título. Para mí, el primer título aquí, la final contra Polaris World Cartagena, fue el que más ilusión me hizo porque era el primero. Cada uno tiene su valor. Que ahora reconozcan tu trayectoria después de tantos años y una vez retirado, también es un título bonito. Que la gente valore que tu carrera ha terminado y que dentro de todo ha sido exitosa, es algo que se agradece mucho.

Antes de debutar con ElPozo, ¿hubo algún momento en el que sentiste que podías dedicarte a esto profesionalmente?

Soy una persona con los pies en la tierra, muy humilde, muy llana y, además, bastante tímida, y eso siempre me ha ayudado a mantener esa mentalidad. Es difícil decir una fecha exacta. Mi carrera fue una cuestión de trayectoria. Llegué al Ciudad de Murcia, que era el filial de ElPozo, estuve dos temporadas, fui creciendo y subiendo hasta que, por la lesión de Sergio, pude entrar al primer equipo. Ahí tuve la oportunidad de jugar, hacerlo bien y seguir hasta el día de hoy.

Muchos jugadores dudan entre fútbol y fútbol sala de jóvenes. ¿Tú no llegaste a tener ese dilema?

No, nunca he jugado al fútbol. Desde muy pequeño siempre he estado ligado al fútbol sala. No he probado las porterías grandes, para mí es muy complicado. He jugado alguna vez con amigos, pero nunca a nivel profesional.

Llegas con 16 años a ElPozo rodeado de grandes figuras. ¿Qué recuerdas de esos momentos?

Llegué con 16 años, era un niño muy tímido y casi no hablaba. Encima, viendo las figuras que había aquí, todavía imponía más. Guardo muy buenos recuerdos. Los jugadores veteranos me ayudaron mucho, me hicieron sentir cómodo. Duda me dio la oportunidad y apostó por mí, se portó muy bien conmigo. Recuerdo a Paulo Roberto, a Kike, a Fran Serrejón, todos intentaron llevarme por el buen camino, darme consejos y ayudarme. Eso siempre se agradece.

Juanjo Angosto / Juan Carlos Caval

Después fuiste tú quien ejerciste ese papel con los jóvenes. ¿Cómo lo viviste en esta última etapa?

Es bonito llegar aquí y ver a jugadores que de pequeño veías desde la grada. Para mí era una ilusión enorme, muchas veces no me lo creía. Llegaba a mis amigos y les decía que estaba entrenando con Paulo Roberto y me parecía increíble. Con el tiempo vas creciendo, asumiendo responsabilidad, y ahora intento hacer lo mismo que hicieron conmigo. Ayudar a los que vienen detrás, como Ricardo, David, César y todos los jóvenes que están llegando. Intentar aportar dentro de lo que cabe siempre ha sido mi mayor objetivo.

Tu primera etapa en ElPozo fue prácticamente perfecta. ¿Se puede soñar algo mejor?

Para mí ya fue un éxito total llegar al primer equipo de ElPozo y jugar. Eso ya era lo máximo. Si encima lo haces con títulos, es un debut soñado. Fue uno de los recuerdos más bonitos de mi primer año. Y ya todo lo que fue viniendo con el paso del tiempo.

En 2010 decides salir del club. Viéndolo con la perspectiva, ¿cómo valoras aquella decisión? Entiendo que la más complicada de tu carrera.

Sin duda. Después de nueve o diez temporadas en el club que te ha visto crecer y te ha dado la oportunidad, no fue una decisión fácil. Pero necesitaba un cambio en mi vida, nuevos objetivos. Eran muchos años y estaba muy cómodo. No me arrepiento de nada, todo lo contrario. He estado en grandes clubes, he conocido a grandes personas y he madurado mucho como profesional y como persona. Siempre tuve claro que quería retirarme aquí, donde me dieron la oportunidad, y no hay nada mejor que volver a casa y retirarte en el pabellón donde creciste.

Competiste con porteros como Luis Amado, en Inter, o Paco Sedano, en el Barça. ¿Fue una motivación especial?

Me ha tocado competir con los más grandes. Para mí fue un reto. Estar al lado de Luis Amado me enseñó mucho y me ayudó a crecer. Luego, con Paco Sedano, pasó lo mismo. Todo eso fue una motivación para seguir creciendo tanto profesional como personalmente.

En el repaso a tu carrera profesional hubo una estancia en Lisboa durante dos años. Tu etapa en Benfica también fue importante. ¿Qué recuerdo guardas de Portugal?

A Benfica le tengo mucho cariño. Llegué en un momento personal complicado y allí me ayudaron mucho todas las personas del club, tanto a nivel personal como deportivo. Fue donde volví a encontrar mi nivel. Guardo muy buenos recuerdos del club y de las personas que me ayudaron, y desde ahí llegó la oportunidad de ir al Barcelona.

La selección española ha sido otra parte clave de tu carrera. ¿Qué balance haces?

He tenido la fortuna de jugar muchos partidos, compartir muchos títulos y vivir grandes momentos. Para cualquier jugador, llegar a la selección es la mayor ilusión. Además en 186 ocasiones y siendo el segundo jugador con más partidos. Inimaginble.

Cuatro Eurocopas y leyenda del fútbol sala español. Faltó el Mundial para el broche de oro.

Es cierto que me queda la espina del Mundial. He estado en dos y se escaparon, uno en la prórroga y otro en penaltis. Fue muy duro. Pero esto también es el deporte. Me quedo con haber estado ahí y haber ayudado todo lo que pude.

En 2020 vuelves a ElPozo Murcia con la idea clara de cerrar el círculo. ¿Qué significó ese regreso?

Siempre lo tuve claro. Quería terminar mi carrera aquí y el club también quería que regresara. Fue un año largo, pero al final se pudo hacer. Volví con la ilusión de cuando tenía 16 años, con la idea de ayudar al equipo, intentar conseguir títulos y aportar toda la experiencia y madurez que había adquirido.

Tu relación con Tomás Fuertes siempre ha sido muy especial. ¿Cómo la definirías?

Desde el principio el trato fue especial. Quizá porque llegué muy joven, siempre se ha portado muy bien conmigo. Cualquier cosa que he necesitado, siempre me ha dicho que contara con él. Le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí, por darme la oportunidad y por todo lo que he vivido aquí. Para mí ElPozo ha sido como una familia.

Además del Mundial con la selección, ¿la otra espina es la de no haber levantado un título en esta última etapa?

Sí, vine con ese propósito. Estuvimos muy cerca, pero no pudo ser. Es una espina, pero no empaña nada de mi carrera. Estoy muy contento con todo lo vivido, con la afición y con todos los clubes por los que he pasado. Me quedo con lo positivo.

Juanjo Angosto / Juan Carlos Caval

Decidiste retirarte estando bien, en forma y siendo importante. ¿Fue una decisión fácil?

Siempre hay dudas, pero para mí era importante retirarme sintiéndome bien en la pista. Que la gente se quedara con una buena imagen y yo también. No me arrepiento de nada. Ahora estoy en otra posición dentro del club, se sufre incluso más desde arriba que en la portería, pero me he adaptado bien y estoy muy contento.

Sigues en el club, aunque descartas ser entrenador. ¿Cuál es tu rol?

Nunca me ha gustado la idea de ser entrenador. Es muy complicado gestionar un vestuario y con mi forma de ser sería difícil. Ahora estoy en el club ayudando en gestiones, en el día a día, estando con los jugadores, muy cerca de ellos, y aportando mi experiencia. Estoy para todo lo que necesiten, para que se sientan cómodos y tengan a alguien cerca.

Este próximo sábado llegará tu homenaje. ¿Cómo afrontas ese momento?

Quiero agradecer al club esta oportunidad. No ha habido muchos homenajes aquí y es algo muy bonito. Estoy seguro de que será emocionante, con un ElPozo-Barça. Que se acuerden de ti y te rindan un homenaje así es algo muy especial. Ojalá podamos celebrarlo también con una victoria. Además, muy agradecido a la afición por cómo se ha volcado desde que se anunció mi homenaje. Me hace mucha ilusión.

El equipo este año va lanzado.

Sí, es cierto que es un equipo joven, con muchas ganas y que lo demuestran todos los jugadores en cada partido. No es casualidad esa primera posición. Espero que cuando lleguen los momentos claves, se mantenga este nivel y podamos estar bien para poder levantar un título que tanto club como afición merecen.

Para cerrar, ¿qué consejo le das a los jóvenes porteros que sueñan con seguir tus pasos?

Llegar puede llegar mucha gente, el problema es mantenerse. Para estar tantos años hay que someter muchas cosas, esfuerzo, trabajo y sacrificio. Y sobre todo humildad. Ser personas cercanas y humildes es clave para el día a día y para una carrera larga.