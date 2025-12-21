Iván Navarro: “Un cachorro de un año ya nota si te levantas deprimido o alegre”

¿Qué método de trabajo utilizan para el adiestramiento?

En nuestra escuela no se trata solo de adiestrar. El concepto de adiestramiento es un poco antiguo todavía, y nosotros vamos inculcando y trabajando conceptos como las emociones de los perros, que es un campo nuevo que no se trabajaba antiguamente.

¿Y qué es el IGP, en lo que compite?

Hay distintas disciplinas, pero una de ellas es el IGP, que tiene un reglamento canino a nivel internacional, donde evalúa el carácter, el temperamento y las habilidades del perro. En este caso son tres disciplinas. Una consiste en el rastreo, donde el pero tiene que seguir unas 600 o 700 huellas de un desconocido que ha trazado en un campo y ha depositado tres objetivos. Nos dejan en el punto de inicio y el perro ha de resolver, huella a huella, por dónde ha pasado. La otra es obediencia, donde se evalúa la capacidad del perro de obedecer y de realizar una serie de ejercicios precisos. Y terminamos con protección, donde el perro ha de mostrarse algo manejable pero a la vez con coraje y desarmar a un figurante, que es un ayudante que trabaja para el juez para que pueda evaluar. Explicar un partido de fútbol es fácil porque tenemos referencias y algo nos suena, pero cuando tenemos que explicar nuestro deporte, por el desconocimiento que existe, es difícil.

¿Cuándo un perro está preparado para competir?

Hasta que no tiene dos o tres años no está medianamente apto para presentarse a una prueba oficial.

¿Y cuándo te iniciaste en la competición?

Nosotros empezamos hace cinco o seis años la andadura en el deporte, pero hasta hace un año no hemos cumplido objetivos con una perra, Dubai de Binomium’s, Ruma para los amigos que es hermana campeón del mundo. España ha sido campeona del mundo en Vitoria, y el ganador ha sido Arkan, que es de una camada de hace siete años, mientras que Ruma es de hace tres. Tuvimos el privilegio de vivir una experiencia única e irrepetible, que ojalá se repita pronto, pero para el amante del IGP esto es brutal. Todos los miembros del equipo tuvieron un trabajo exitoso, con dos españoles entre los diez primeros, que es muy difícil, además de ser campeones individuales.

¿Cuál fue vuestra participación?

Tanto los participantes como los colaboradores se someten a un examen los días previos. El figurante es el que ayuda al juez a seleccionar y es quien decide quién es titular y suplente. De España fueron ocho y seleccionaron a cuatro, que fueron los titulares. Nosotros colaboramos en que el perro de cada figurante se tenía que examinar con un perro adaptado al deporte, capaz de hacer la prueba, pero que no debe estar clasificado para el Mundial para que nadie tenga ningún tipo de ventaja. En el Mundial participó gente de 48 países y pasaron como 160 perros, y nosotros estuvimos todos los días.

¿Qué es lo más importante para adiestrar?

El adiestramiento se tiene que enfocar en qué finalidad se busca con cada perro. No es lo mismo un perro que busque cadáveres, que uno que detecte diabetes u otro que quieras que solo pasee bien y que si le llamas responda. Nuestra filosofía de trabajo dice que las emociones de los perros son fundamentales, aunque cada raza tiene disposiciones genéticas diferentes.

¿De qué raza es Ruma?

Es un pastor belga malinoi. Tiene unas líneas alemanas que se introdujeron en España hace diez años y han dado muy buenos frutos. Nosotros también somos criadores y en nuestro trabajo de cría tienes que estar al día, ver buenos machos, hacer buenas pruebas de salud tanto óseas como de otros aspectos, y hacer una selección genética. Al final la razas llevan muchos años adaptándose a los humanos, pero lo más importante es el olfato, la herramienta más fundamental del perro, y no debemos de olvidarnos de ello.

¿Un perro es capaz de sentir los estados emocionales de su dueño?

Correcto. A mis clientes es algo que les suelo decir mucho. El cachorro, ya en su primer año de vida, sabe si eres hombre porque no tenemos cambios hormonales como las mujeres. Va a notar si te levantas deprimido o alegre, si se te ha ido un familiar, cualquier estado de ánimo, y el perro va a estar más sintiente y aprensivo contigo. Sabe que te pasa algo y estará más triste y más apagado. Y cuando te ve motivado, con ganas de trabajar, de vivir, las emociones, lo contrario. Esto es parte del día. En el caso femenino, pasará lo mismo con los cambios hormonales. Un perro que detecta la diabetes, una caída de azúcar quince minutos antes de que ocurra, fíjate hasta qué punto llega a conocerte.

¿Desde cuándo tienes perros?

Toda la vida he tenido perros, pero como adiestramiento, comencé cuando nació Noa, una pastora belga, raza que tiene una media de vida entre los 12 y los 14 años y que murió con once después de ocho años con tratamiento. Eso fue lo que realmente me impulsó a ir hace adelante, a profundizar en este campo, y siempre le daré las gracias Dios por lo que soy hoy en día. Yo no tuve posibilidad de estudiar por la pobreza en la familia y al desestabilidad estructural, y todo lo he hecho ha sido por mi cuenta. A los 16 años estaba trabajando en la obra, pero después vivimos la crisis de la construcción. He tocado la agricultura y la fábrica de ElPozo, y a partir de ahí empecé a ahorrar y a tener fondos y recursos para hacer una formación. A día de hoy ayudamos a muchas familias y tenemos nuestra filosofía de trabajo y nuestra forma de trabajar.

Hablas en plural. ¿Te ayuda alguien?

La escuela la llevo yo solo, pero los perros son parte del equipo. Lo que más se demanda hoy en día no son trabajos deportivos, sino de educación del día a día, problemas que tienen muchos perros. En líneas generales, el deporte que practicamos es minoritario y lo que se demanda son adiestramientos básicos. Luego está la vertiente deportiva y para ello hay un grupo de compañeros que quedamos en un punto para entrenar. Es un deporte de equipo, donde uno solo no se puede preparar. La disciplina de rastro la puedes preparar solo, al igual que la obediencia, pero quitando esas partes, en el resto debes tener ayuda. En la protección hay un figurante, que es la persona mala o el ladrón al que debe marcar el perro de manera persistente, y el figurante tiene que abandonar el escondite y ponerse en situación de huida. Preparamos al perro para que cuando se ponga a correr, se enganche a su brazo. Por muchas cosas necesitamos un grupo de trabajo porque es un deporte de equipo.

Al igual que a los niños, ¿los dueños de los perros consienten mucho a los suyos y ese es el mayor problema que os encontráis?

Por desgracia, la mayoría de problemas, el 80 o 90 por ciento, los provocamos nosotros, por tratarlos como humanos, por humanizar al perro, y eso se da, sobre todo, en perros pequeños y medianos por su tamaño. Los mimamos más y consentimos más porque nos hace más gracia que estén saltando. Nos tomamos esas pequeñas malas conductas como una gracia, pero eso ocurre en los perros pequeños, no tanto en los grandes. El perro no entiende su nivel jerárquico en la casa y acaba siendo el jefe. La mayoría de problemas vienen de ahí. Al tenerlos consentidos, cuando el dueño se va, el perro no sabe estar solo y se le cae la casa encima, y luego se nos ocurre jugar en casa con ellos, que es la mayor locura que podemos hacer. Nosotros mismos no nos damos cuenta, pero le estamos enseñando las cosas malas. Los perros tienen una predisposición genética, pero el resto de comportamientos los cogen de su entorno.

¿Cómo se corrige eso?

Es como la psicología infantil, corrigiendo conductas con refuerzos positivos y negativos.