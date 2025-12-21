Irene Andújar y Víctor Requena ganan una San Silvestre Bruja de alto nivel

La joven Irene Andújar y Víctor Requena se proclamaron campeones de la novena edición de la San Silvestre Bruja de Alcantarilla, que puso en juego en esta ocasión el Campeonato Regional de 5K en ruta. En una jornada con ambiente festivo, con muchos de los participantes sin ánimo de luchar por los títulos disfrazados, se celebró una cita ya consolidada en el calendario y que cada año congrega más corredores en una ciudad volcada con el deporte popular, además de presentar un cartel de lujo.

Un participante, entrando en meta disfrazado / Juan Carlos Caval

Víctor Requena, con un tiempo de 14:53, se impuso a nivel absoluto, teniendo como compañeros de podio a dos integrantes más del UCAM Cartagena, Daniel Gálvez (14:59) y Otmane Raougui (15:22). A nivel femenino, Andújar, que pertenece al Grupo Alcaraz, se llevó la victoria con 17:48, siendo la segunda Ana Isabel Cánovas García (18:10), y tercera, Beatriz Román Soriano (18:16).

Campeones por categorías

Por categorías, los mejores fueron Beatriz Román y Antonio Martínez (M35), Ana Isabel Cánovas y Mario Molina (M40), Sabina Rico y Antonio Parra (M45), Resurrección Almela y Francisco Molina (M50), María López Candela y Willy Gallegos (M55), María Nicolás Zomeño y Santiago Revuelta (M60), Rosario Dolores Escobedo y Gaspar Campello (M65), Margarita Cuadrado y Pedro Azorín (M70), Erika Soto y Sergio Ros Sánchez (sub-16), Noah López y Álvaro Moreno (sub-18), Irene Andújar y Fernando Rodríguez (sub-20), Inés Fernández y Pablo Léon (sub-23), y Almudena García y Víctor Requena (senior).

Podio de la San Silvestre Bruja de Alcantarilla / Juan Carlos Caval

Carreras para menores

También se disputaron pruebas para menores, donde los mejores fueron Olivia Lorenzo y Pablo Cuenca (sub-10), Ariadna Hernández y Paco Morales (sub-12), e Inés Martínez y Alonso Hernández (sub-14).