El Hozono Jairis, ya centrado en la Liga, recibe al Casademont Zaragoza

El Hozono Global Jairis, ya exclusivamente centrado en la Liga Femenina Endesa de baloncesto al haber quedado eliminado en la Eurocopa Femenina, recibirá este domingo al Casademont Zaragoza persiguiendo una victoria que le permita acercar su clasificación para la Copa de la Reina.

El encuentro, de la duodécima fecha liguera, se disputará a la una de la tarde en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla y el conjunto murciano lo afrontará siendo el séptimo clasificado con un bagaje de seis triunfos y cinco derrotas y con sólo una victoria con respecto al noveno clasificado, que es el Baxi Ferrol, la referencia para acceder al torneo copero -se clasificarán los ocho primeros al término de una primera vuelta a la que aún le faltan cuatro jornadas-.

El equipo entrenado por Bernat Canut viene de caer este jueves por 73-51 en la pista del Athinaikos Qualco griego para quedar apeado en los dieciseisavos de final de la Eurocopa Femenina -en el choque de ida también se vio superado por las helenas con un 75-80 en casa-

En lo que hace referencia al campeonato doméstico, las de Alcantarilla sí que ganaron sus dos últimos compromisos, el más reciente por 81-62 precisamente ante el Ferrol y antes por 63-72 en la cancha del Cadí La Seu.

Enfrente estará un rival que ocupa la segunda posición en la tabla habiendo ganado nueve de sus diez partidos y que se presentará en el Fausto con siete victorias encadenadas en la competición estatal, en la que venció su último partido por 85-73 ante el Perfumerías Avenida de Salamanca.

Las mañas, candidatas a los títulos, están igualadas con ese 9-1 con el Spar Girona. La última derrota y única en esta Liga de las aragonesas llegó en la tercera jornada con un 97-83 en la pista del Lointek Gernika Bizkaia el 19 de octubre.