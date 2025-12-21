Al Hozono Global Jairis se le atraganta la calidad del Zaragoza

En la vida hemos venido para ser felices y no perfectos. Y el Hozono Global Jairis no fue perfecto en los 40 minutos de partido, pero sí muy feliz en los primeros 20, donde desplegó un dulce juego en la primera parte que se tornó amargo en la segunda. El desacierto en el tiro o pequeños desajustes en la defensa, fueron aprovechados por un Casademont Zaragoza capitaneado por Mariona Ortiz, que indigestó la segunda parte a las chicas de negro en un partido que fue una auténtica delicia con aroma a rondas finales aquella competición en la que se puedan volver a encontrar (62-80).

Caviar del bueno, jamón de Jabugo o vino del Penedés, el primer cuarto fue una delicia para los sentidos baloncestísticos de los parroquianos del Fausto. Y es que, sobre la madera del pabellón de Alcantarilla, estaban las mejores cocineras del baloncesto femenino español. Un choque con una intensidad inicial que recordó más un duelo eliminatorio que de liga regular. Con eso Zaragoza sacó, para empezar, sus mejores armas con dos rápidas contras que dieron un 0-4 que hizo dudar a las cocinas de las decanas, pero Alarcón encontró el sazonador ideal a golpe de triple y entrada a zona para darle la vuelta al choque (5-4). Tras algunas idas y venidas, las chicas de negro endosaron un sabroso parcial de 8-0 para conseguir la máxima renta en este primer acto (13-8), aunque las de Cantero supieron poner freno a tiempo para finalizar los primeros diez minutos (17-15).

Ya en el segundo, el Jairis mantuvo el ritmo alto, aunque pausado, sabiendo hacer ataques largos para mover la defensa maña. Con esa pimienta y la dirección de Ángela Mataix, las chicas de Alcantarilla pusieron otro picante parcial de 8-0 para apuntar su máxima renta del choque (27-17), pero cuando más lo necesitó su equipo, Ortiz sacó la alta escuela que maneja la base internacional. Ella sola se marcó en contra un parcial de 0-6 para adelgazar la renta local. Sin embargo, el Jairis jugó inteligente y castigó la pintura maña. La pinche Vonleh presentó su matrícula a entrar a los fogones de la liga; su juego de piernas y su bien entendido bloqueo alto provocó que Hempe, Gueye o Hermosa se cargaran de faltas. Lástima que la rookie no tuvo la mano más acertada en el libre, y ahí el partido podría haber tomado una ventaja más gustosa al descanso (39-35).

Tercer cuarto, clave

Pero a la vuelta de vestuarios Zaragoza prendió la llama, cocinado a fuego lento bajo la dirección de Ortiz. Las aragonesas hicieron engullir un parcial de 0-11 que le dio la vuelta al marcador (39-46). Las de Canut se habían emborrachado de éxito y no supieron tomar sorbo a sorbo el nuevo menú que le ofrecían las mañas. Así, el Jairis perdía de 13 puntos (41-53) pasados algo más de dos minutos de este periodo. En ese punto fue cuando el Zaragoza calentó el puchero a golpe de triples y de saber aprovechar su velocidad y sus centímetros de más frente a una plantilla de bajitas como la local. Aun así, la garra de las decanas evitó que el arroz se les pegara demasiado y pudieran llegar con solo diez abajo (52-62), algo que todavía se podía comer.

Pero la vuelta a la tortilla ya estaba dada, al Jairis no le prendía lo que antes era puro almíbar y así las brasas de las locales se apagaron poco a poco. Y para que no quedara duda, las mañas cobraron un 0-8 (52-70) al arranque de cuarto, prácticamente insalvable para un plantilla corta y cansada de tanto viaje y bajas como la local. Con el partido resuelto, ambos equipos prefirieron hacer la digestión tranquila y se dejaron llevar para afrontar el último tramo de la primera vuelta liguera.

A pesar de la derrota, el Hozono Global Jairis sigue dependiendo de sí mismo para entrar en la Copa de la Reina. Tradicionalmente, con ocho victorias (el Jairis tiene 6), suele ser suficiente. Quedan tres partidos para final de la primera vuelta, uno de ellos frente al Leganés, que marca el límite para entrar en el torneo del KO.

Ficha técnica

CB Hozono Global Jairis: Ayuso (3), Alarcón (7), Lou López (4), Ekh (6), Massey (4) -cinco inicial-; Prieto (4), Mataix (9), Mosqueda-Lewis (6 y Vonleh (19).

Casademont Zaragoza: Ortiz (14), Pueyo (11), Varackova (10), Fingall (5), Hempe (4) -cinco inicial-; Bankole (11), Flores (4), Oma (2), Hermosa, Gueye (15) y Mawuli (4).

Marcador cada cuarto: 17-15, 39-35, 52-62 y 62-80.

Árbitros: Morales Ruiz, Gómez Luque y Del Val Nuño.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent. 900 espectadores.