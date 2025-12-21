Fútbol
El FC Cartagena se desquita a costa del Torremolinos
Los albinegros vuelven a ganar dos jornadas después con un partido que controlan casi de principio a fin
Necesitaba el FC Cartagena un triunfo de peso para despedir el 2025 y así lo ha tenido contra el Juventud de Torremolinos. Aunque no fue brillante en todo momento, apenas sufrió atrás y sólo necesitó de las intervenciones de Iván Martínez en momentos puntuales. Tampoco fue del todo efectivo en área contraria, pero generó tantas ocasiones que fue 'sobrado'.
En la primera ocasión de peligro hizo el primer gol el Cartagena. Alfredo Ortuño aprovechó su titularidad para reivindicarse, aunque con fortuna, para el 1 a 0. Luismi erró en primera instancia y regaló el gol al yeclano tras el rechace. Un toque de un defensor despistó al cartagenero Fran Martínez bajo palos y puso el balón en la red por primera vez.
Así se marchó el partido al descanso y el marcador ya no se movió hasta el tramo final. No lo pasó mal el Cartagena, pero se vio apurado en ciertos momentos. El Torremolinos encontró ocasiones al contragolpe, pero Imanol Baz e Iván Martínez mantuvieron la ventaja hasta que Luismi sentenció el encuentro con el segundo. Le pegó al palo largo desde la frontal tras una gran combinación cerca del área.
Con el 2 a 0, el rival se volcó y se desordenó, permitiendo más llegadas albinegras. Desaprovecharon Calderón y Luismi las dos mejores para el tercero, pero terminó llegando tras un saque de esquina que se enredó en el área pequeña. Nil Jiménez acertó a ceder atrás casi en la línea de fondo y Baz culminó su gran partido metiendo la cabeza para el 3 a 0.
Logra el Cartagena la victoria tras dos derrotas consecutivas y se coloca en quinta posición, de nuevo en play off, con 26 puntos. El Torremolinos, por su parte, pasará el parón navideño en posiciones de descenso.
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- Muere al caerse a un pozo minero sin protección mientras buscaba minerales en Llano del Beal
- Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra
- Los pasteleros de Cartagena, en pie de guerra: 'los roscones son murcianos
- El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos
- Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores
- La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia