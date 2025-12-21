El FC Cartagena se desquita a costa del Torremolinos

Necesitaba el FC Cartagena un triunfo de peso para despedir el 2025 y así lo ha tenido contra el Juventud de Torremolinos. Aunque no fue brillante en todo momento, apenas sufrió atrás y sólo necesitó de las intervenciones de Iván Martínez en momentos puntuales. Tampoco fue del todo efectivo en área contraria, pero generó tantas ocasiones que fue 'sobrado'.

En la primera ocasión de peligro hizo el primer gol el Cartagena. Alfredo Ortuño aprovechó su titularidad para reivindicarse, aunque con fortuna, para el 1 a 0. Luismi erró en primera instancia y regaló el gol al yeclano tras el rechace. Un toque de un defensor despistó al cartagenero Fran Martínez bajo palos y puso el balón en la red por primera vez.

Así se marchó el partido al descanso y el marcador ya no se movió hasta el tramo final. No lo pasó mal el Cartagena, pero se vio apurado en ciertos momentos. El Torremolinos encontró ocasiones al contragolpe, pero Imanol Baz e Iván Martínez mantuvieron la ventaja hasta que Luismi sentenció el encuentro con el segundo. Le pegó al palo largo desde la frontal tras una gran combinación cerca del área.

Con el 2 a 0, el rival se volcó y se desordenó, permitiendo más llegadas albinegras. Desaprovecharon Calderón y Luismi las dos mejores para el tercero, pero terminó llegando tras un saque de esquina que se enredó en el área pequeña. Nil Jiménez acertó a ceder atrás casi en la línea de fondo y Baz culminó su gran partido metiendo la cabeza para el 3 a 0.

Logra el Cartagena la victoria tras dos derrotas consecutivas y se coloca en quinta posición, de nuevo en play off, con 26 puntos. El Torremolinos, por su parte, pasará el parón navideño en posiciones de descenso.