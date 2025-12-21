El FC Cartagena, en busca de una victoria balsámica

Pasa el FC Cartagena por su peor racha de la temporada. Nunca había sumado el equipo de Javi Rey dos derrotas consecutivas -tres si contamos la Copa- en lo que llevamos de curso. Es por ello por lo que el partido de esta tarde frente al Juventud de Torremolinos (18.15, LaLiga+) se antoja clave. Clave en lo deportivo y clave en lo anímico. Una victoria cambiaría la situación clasificatoria en esta igualada competición y, casi más importante, también supondría un bálsamo para el pesimismo que se ha instalado en el Cartagonova.

En la rambla de Benipila, el halago del inicio de temporada ha mutado en especticismo. La confianza en el entrenador ha tornado en crítica y la visión del objetivo gira en un sentido menos ambicioso. El ánimo de los jugadores ha llegado a un punto recesivo que ha dejado al descubierto las carencias de la plantilla y que ha traído malos resultados. Falta contundencia atrás, determinación en el medio y creatividad adelante. El mercado de invierno puede ser la solución, pero mientras este no llega -y veremos cuando llegue- debe jugar el Cartagena con las armas que tiene.

Las rotaciones de Javi Rey dan pistas de quién puede saltar hoy al campo de inicio. Ivan Martínez debería ocupar la portería si continúa el entrenador dando cinco partidos seguidos a cada portero. Este sería su segundo encuentro tras volver contra el Nàstic, donde mezcló errores con aciertos.

En el centro de la zaga podría volver Fran Vélez, recuperado de la lesión que le ha tenido fuera el último mes. Rey podría dar descanso a Imanol o Serrano, quienes acumulan muchos minutos esta temporada. En los laterales no estará Nacho Martínez ya que deberá cumplir sanción por las cinco amarillas que acumula. Nil Jiménez regresará al equipo tras cinco partidos sin jugar. En el carril diestro, Dani Perejón podría dejar su lugar a un Marc Jurado que ha desaparecido de los onces.

En el centro del campo se espera la vuelta de Pablo Larrea por un De Blasis que se ve superado en ritmo como titular. Podría descansar Fidalgo, que lo ha jugado todo estas últimas semanas. Alcañiz apunta al once en el doble pivote. Kevin volverá al extremo izquierdo y el derecho se debate entre Calderón, Diego Gómez y Ander Martín. Arriba se espera la presencia de Chiki, acompañado de Luismi, en quien recae la esperanza de resurgir.

Por su parte, el Juventud de Torremolinos llega al partido también en mala dinámica. No gana desde mediados de noviembre. Desde entonces, ha perdido dos partidos frente a Villarreal B (0-3) y Hércules (2-1) y ha empatado el último (1-1) frente al Marbella. No obstante, su décimo cuarta posición en la tabla, a solo 4 puntos del Cartagena, habla bien de un equipo recién ascendido que no se achanta fuera de casa. Llega Antonio Calderón con el cartagenero Fran Martínez en la portería y con la ausencia del expulsado Edu López.

Esta semana, el club malagueño ha cambiado de propiedad en un proceso de compraventa que sí ha culminado. La comparativa con el Cartagena es inevitable. Mientras unos comienzan una nueva etapa cargada de cambios y proyectos, los otros siguen estancados entre la antigua y la nueva directiva, sin cambios efectivos a efectos prácticos ni legales. En el césped también se puede ver reflejado el nivel de estabilidad de ambas entidades en ese sentido.

El último partido del año puede significar un punto de inflexión. Si se marcha el Cartagena ganando, se hará más llevadero el parón. Si se marcha perdiendo, puede saltar la alarma de crisis. Tras los duros palos en Copa, el derbi y el choque en Tarragona, el equipo quiere dar una alegría a su afición, que tendrá que elegir entre el fútbol y las actividades navideñas celebradas en la ciudad a la misma hora.

Para fomentar la asistencia, el club activó el 2x1 en entradas presentando el ticket del derbi y cambia un juguete por una entrada. No se espera una gran afluencia de público.