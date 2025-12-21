Empate del Águilas para ser campeón de invierno

No pudo celebrar con una victoria la proclamación honorífica de ser campeón de Invierno el Águilas FC; se lo privó un gol de Javi Moyano a falta de tres minutos para terminar un partido que no fue de los mejores de los costeros, aunque dominó el balón y el juego y fue el único de los dos equipos que tuvo iniciativa ofensiva, aunque apenas llegó, sobre todo en la primera parte, con opciones al área visitante. Sin embargo, tras adelantar a los costeros José Más con un remate de cabeza y con el partido controlado, llegó el saque de un córner de los jienenses, que peinó con la cabeza en el primer palo Javi Moyano, dirigiéndose el balón al segundo poste, sorprendiendo a la defensa costera y entrando en la portería para conseguir el empate.

Aunque los de Adrián Hernández dispusieron de ocasiones para haber podido ampliar la ventaja, no se terminaron con el objetivo deseado, sobre todo en llegadas por la banda derecha. Fue en la segunda parte y con las entradas desde el banquillo, que volvió a rentabilizar el entrenador costero, con Chris Martínez, Fer Martínez y Mateo Enríquez, cuando insistieron más sobre el área visitante. En una de esas jugadas y a un toque de balón llegó a la banda izquierda, en donde Javi Pedrosa centró al área para que entrara por el segundo poste José Más, que remató de cabeza a gol. Curiosamente, Más comenzaba el partido reinventado como delantero y, sin embargo, logró el gol cuando pasó a su posición natural de lateral.

Tras el gol, los costeros reclamaron dos penaltis sobre Chris Martínez y una tarjeta roja a Vizcaíno, que no enseñó, por un codazo sobre Ángel López, a quien tuvieron que vendarle la cabeza por una brecha que le ensangrentaba y que el árbitro no reflejó en el acta.

José Más, autor del gol del Águilas / Jaime Zaragoza

Aunque el equipo costero tuvo más posesión de balón y mayor iniciativa ofensiva, no llegó a encontrar una vía por donde entrar al área visitante. Los jugadores de Adrián Hernández llegaban por las bandas a las inmediaciones del área de Rabanillo, en donde se encontraban con una defensa bien posicionada; tan solo un lanzamiento lejano de Pipo, que salió ajustado al larguero cuando se pasaba la media hora y cuando los locales jugaban con diez jugadores, al tener que ser atendido Ángel López con una brecha en la frente.

Los costeros superaron a los visitantes en intensidad; los balones divididos eran para los locales y la presión en la salida de los jienenses daba frutos, provocando los errores de los rivales, un trabajo que era estéril de cara a la portería de Rabanillo.

En la segunda parte los costeros fueron más incisivos, con las entradas del argentino Mateo Enríquez y de los gallegos Chris Martínez y Fer Martínez. Fue cuando llegó el gol de José Más y las mejores acciones ofensivas, así como los penaltis reclamados sobre Chris Martínez, uno por un agarrón y el otro por una posible falta. Pero fueron los visitantes, en los últimos minutos y en su único lanzamiento a puerta, en el saque de un córner que peinó Javi Moyano en el primer palo, quienes lograron empatar un partido que a los costeros les sirve para sumar solo un punto más a sus perseguidores y no los tres que tenían prácticamente conseguidos.