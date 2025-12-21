Fútbol
La Copa de la Reina hace que el Alhama se la juegue en su campo
Se mide al Atlético de Madrid en el José Kubala porque está autorizado por la RFEF para esta competición
Esta noche, a las siete, en el campo José Kubala se va a disputar el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina, que va a enfrentar al Alhama ElPozo y al Atlético de Madrid.
La Federación Española de Fútbol no permite al cuadro alhameño utilizar su campo habitual para los partidos ligueros, pero no ocurre lo mismo para el choque de la Copa de la Reina. Por lo tanto, es un aliciente más no solo para las jugadoras, sino también para la afición azulona, que va a poder ver jugar a su equipo en el campo José Kubala la única vez en toda la temporada en un partido oficial, siempre y cuando queden eliminadas.
La Copa de la Reina es una competición fetiche para las alhameñas, ya que históricamente siempre se les ha dado bien. Hace dos temporadas se colaron en la final four.
Los números dan como claro favorito al Atlético de Madrid, pero al tratarse de una eliminatoria a partido único y jugar en casa, las diferencias se acortan y puede pasar cualquier cosa.
El Alhama ElPozo accede a los octavos de final tras haber dejado en la cuneta al Extremadura. Las personas que no hayan adquirido las entradas por venta anticipada tendrán que pagar diez euros. También se sorteará un jamón.
Es muy probable que el campo José Kubala registre casi un lleno. El partido lo va a dirigir la gallega Andrea Firvida.
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra
- Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores
- El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos
- La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia
- La Plaza de Toros de Lorca será escenario de un nuevo festival de música
- El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura