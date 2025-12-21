La Copa de la Reina hace que el Alhama se la juegue en su campo

Esta noche, a las siete, en el campo José Kubala se va a disputar el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina, que va a enfrentar al Alhama ElPozo y al Atlético de Madrid.

La Federación Española de Fútbol no permite al cuadro alhameño utilizar su campo habitual para los partidos ligueros, pero no ocurre lo mismo para el choque de la Copa de la Reina. Por lo tanto, es un aliciente más no solo para las jugadoras, sino también para la afición azulona, que va a poder ver jugar a su equipo en el campo José Kubala la única vez en toda la temporada en un partido oficial, siempre y cuando queden eliminadas.

La Copa de la Reina es una competición fetiche para las alhameñas, ya que históricamente siempre se les ha dado bien. Hace dos temporadas se colaron en la final four.

Los números dan como claro favorito al Atlético de Madrid, pero al tratarse de una eliminatoria a partido único y jugar en casa, las diferencias se acortan y puede pasar cualquier cosa.

Patri, del Alhama ElPozo, lanza a puerta entre varias jugadoras del Madrid CFF durante el partido de la Liga F / Alhama ElPozo

El Alhama ElPozo accede a los octavos de final tras haber dejado en la cuneta al Extremadura. Las personas que no hayan adquirido las entradas por venta anticipada tendrán que pagar diez euros. También se sorteará un jamón.

Es muy probable que el campo José Kubala registre casi un lleno. El partido lo va a dirigir la gallega Andrea Firvida.