Consulta las previas de los partidos de Segunda RFEF

El Águilas a cerrar el año como líder

En el mejor momento de las últimas temporadas cierra el año 2025 el Águilas FC en el Centenario El Rubial, ante su afición, que seguro lo recibirá en pie después de mantener el liderato tras la victoria en el derbi ante el Lorca Deportiva. Una euforia que le preocupa al técnico costero, Adrián Hernández: «Me preocupa la euforia, creo que lo estamos enfocando bien, porque son partidos en los que se pueden dar todos los ingredientes para equivocarte».

Se enfrentan dos equipos con trayectorias muy diferentes. Mientras que el rival, el Real Jaén, que vuelve al centenario escenario 17 años después, en los últimos cinco partidos solo ha ganado uno y ha perdido cuatro, los costeros han sumado trece de los últimos quince puntos en juego.

Adrián Hernández / Jaime Zaragoza

Para la cita, Adrián Hernández no podrá contar con el lateral derecho Johan Terranova, al estar sancionado, y está pendiente de la evolución del centrocampista Aitor y del extremo Kevin Manzano. El resto del equipo está disponible, por lo que, además de Salcedo en la portería, formará con José Más y Ángel López en los laterales y Antonio Sánchez con Uri en el centro de la zaga; Mario Abenza, Keita y Mateo Enríquez se posicionarán en la medular; con Javi Pedrosa y Pipo en las bandas, quedando Fer Martínez como la referencia en ataque.

El UCAM Murcia quiere la cuarta victoria para cerrar el año ante La Unión Atlético

El UCAM Murcia puede terminar el año empatado a puntos con el líder. Para ello, no depende de sí mismo, ya que tendría que perder el Águilas, pero de lo que sí depende es de sumar la victoria, para seguir al acecho del cuadro aguileño. Los universitarios despiden el 2025 ante La Unión, en Heredia 21 La Condomina. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo a partir de las 12:00.

Los universitarios consiguieron la épica, de ganar sus 3 encuentros de la semana pasada, lo que les dio la posibilidad de subir hasta la segunda posición de la tabla. Germán Crespo, que venía muy cuestionado por sus últimos resultados, logró darle la vuelta a la situación y dejar la cosa con opciones de irse al parón navideño en primera posición.

«Estamos con las ganas de terminar bien el año. Después de una semana completa, en cuanto a resultados, no estaría mal conseguir la cuarta victoria consecutiva y marcharnos al parón en la posición que queríamos desde el principio. En casa tenemos que seguir siendo fuertes», mencionó Germán Crespo, técnico universitario.

Para este encuentro no podrá contar con Julito, quien sufre una rotura del ligamento interno de su rodilla derecha. Germán Crespo saldrá con: Ackermann bajo palos, una línea defensiva formada por Pontones y Sevila en los laterales, junto a Fer Román y a Javi Ramírez en el centro de la zaga. Urcelay y Pablo Hernández, de doble pivote, con Ñito por delante. En el ataque, Alvarito y Ale Marín jugarán por las bandas, y Dani Aquino será la referencia ofensiva.

La Unión llega en una buena posición, siendo el cuarto, a 3 puntos del UCAM Murcia. En su último duelo no fueron capaces de superar al Yeclano, y acabaron sumando un solitario punto. Los de José Miguel Campos quieren sumar de tres y tener opciones de acabar en segunda posición.

Fadel pugna con un rival en el partido La Unión Atlético-Yeclano / L.O.

El Lorca Deportiva quiere recuperar terreno en Chapín

Este mediodía, a las doce y media, en el estadio Chapín se disputa el partido correspondiente a la jornada dieciséis en el grupo IV de la Segunda RFEF, que va a enfrentar al Xerez Deportivo y al Lorca Deportiva. Los lorquinos, tras encadenar siete victorias consecutivas y ocho jornadas sin perder, llevan dos derrotas en los últimos encuentros, ante el Atlético Antoniano y Águilas, respectivamente. Esta última, la más dolorosa por la forma en la que se produjo.

Por ello, el equipo de Sebas López quiere recuperar el terreno perdido en un campo que le dio buena suerte hace algunas jornadas al lograr el triunfo ante el otro inquilino del Chapín, el Xerez Club Deportivo. Los locales empezaron mal, pero se han recuperado en las últimas jornadas. La pasada, ganaron en Linares.

En la clasificación, les separan tan solo tres puntos, pese a que el Lorca es quinto y el Xerez, noveno. Los andaluces superan ligeramente a los lorquinos en goles a favor. Han marcado veinte por diecisiete del Lorca. Sin embargo, han encajado dieciocho por catorce.

El técnico Sebas López no podrá contar con el capitán, Sergi Monteverde, por sanción. Tiene varios jugadores tocados. Se verá obligado a trastocar el centro de la defensa y el mediocampo. Va a ser un partido muy igualado entre dos equipos con rachas dispares. Lo va a dirigir el extremeño Carlos Agraz.

Una prueba de fiabilidad para el Yeclano en Málaga

El Yeclano Deportivo despedirá el año natural 2025 esta tarde a las 20:00 lejos de La Constitución, en concreto en la siempre imprevisible Ciudad Deportiva Fundación MCF. Se va a medir al Atlético Malagueño, colista del grupo. Un encuentro que, pese a la delicada situación del filial malaguista, se presenta como una prueba importante para medir la fiabilidad de un conjunto azulgrana que necesita dar un paso adelante como visitante.

El cuadro del Altiplano llega a esta última cita del año tras firmar un valioso empate en Totana ante La Unión Atlético, en un partido condicionado por la intensa lluvia y el estado del terreno de juego. Ese punto permitió al Yeclano Deportivo encadenar cuatro de los últimos seis posibles desde la llegada al banquillo de Iván Ruiz, una pequeña reacción que ha devuelto algo de optimismo a un equipo que busca regularidad en una temporada marcada por los altibajos.

Enfrente estará un Atlético Malagueño hundido en la clasificación. El filial del Málaga apenas ha sumado seis puntos en quince jornadas, con una sola victoria —lograda ante el UCAM Murcia— y llega al choque tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. Su situación es crítica y la salvación parece una quimera incluso en el caso de lograr un triunfo, aunque la necesidad extrema puede convertirlo en un rival incómodo.

El Yeclano, por su parte, ocupa una posición aparentemente tranquila, fuera de los puestos de play out con 21 puntos, aunque la igualdad del grupo obliga a no relajarse. Los azulgranas tienen los mismos puntos que el Puente Genil, que marca la zona peligrosa, y saben que una derrota podría volver a encender las alarmas. Al mismo tiempo, una victoria permitiría alejar fantasmas y acercarse a la zona noble de la tabla, ya que entre el quinto clasificado y el decimotercero apenas hay tres puntos de diferencia.

Iván Ruiz afronta el encuentro sin bajas y con la sensación de que su equipo puede y debe dar un paso adelante. Sobre el papel, el duelo es propicio para cerrar el año con una alegría necesaria en el Altiplano, pero el gran debe del Yeclano sigue siendo su rendimiento lejos de casa. Solo ha ganado uno de los ocho partidos disputados como visitante, con cinco puntos de 24 posibles, una debilidad que explica buena parte de su irregular trayectoria.

El reto en Málaga está claro: confirmar la mejoría, romper la mala dinámica a domicilio y despedir 2025 con un triunfo que refuerce la confianza de un proyecto que necesita estabilidad para mirar al 2026 con mayor ambición.