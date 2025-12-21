El Alhama ElPozo se queda sin premio ante el Atlético de Madrid

El Alhama El Pozo no pasó el corte de los octavos de final de la Copa de la Reina tras caer eliminado en los penaltis ante el Atlético de Madrid (1-1). Las alhameñas tuvieron contra las cuerdas a su rival , ya que cayeron con la cabeza muy alta. A priori, las visitantes partían como favoritas a tenor de la clasificación liguera. En la liga, las colchoneras golearon a las alhameñas.

Hay que agradecer a las locales, la actitud que mostraron durante todo el partido. Se dejaron el alma ante un rival que se veía superior cada vez que tenia el balón. Otra vez la defensa en los balones parados les pasó factura. A los quince minuto, tras jugada ensayada, Gaby de cabeza, batió a una insegura Sol Belloto, durante todo el choque.

No se movió el marcador al término del primer tiempo. Mejor el Atlético ante un Alhama con muchas ganas y poco fútbol. En la segunda parte el técnico local, Josevi Garcia, movió el banquillo. En algunas fases parecía que habían mejorado en ataque, pero solo fue un espejismo.

Con el resultado apretado se llegó al tramo final del choque. La afición espoleó a su equipo y estas con mucho corazón, empezaron a llegar con claridad. Pese al partido flojito que estaba haciendo el equipo local, este se subió a las barbas de un Atlético de Madrid en los últimos diez minutos. Un conjunto visitante que se las prometía muy felices y pagaron su conservadurismo. La visitante Luany hizo un nefasto favor a su equipo ya que fue expulsada. La ilusión mueve montañas. El Alhama lo tenía todo perdido, pero en un centro de Belén, la defensa Medina introdujo el cuero en su portería. Ella no querían. Pasaban cuatro minutos de los noventa.

Nada más empezar el tiempo añadido, cada equipo dispuso de una ocasión clara. En la segunda parte de la prórroga, el Atlético de Madrid fue algo mejor, pero no parecía ni el mismo partido ni las mismas rivales de los primeros ochenta minutos.En la primera tanda de penaltis, anotaron, Nuria, Anita, Quintero, y Estefa. Falló Astrid, pero también erraran las atléticas por mediación de Maca. En la muerte súbita, marcó Xenia y falló Gestera.