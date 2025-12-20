El UCAM Murcia confía en tener a todos sus efectivos ante el Valencia Basket

El UCAM Murcia CB afronta mañana en el Palacio de los Deportes (17.00 horas, DAZN) otro de esos partidos que pueden consagrarle aún más en la parte alta de la clasificación de la ACB. Después de lograr el mejor balance de su historia en las primeras diez jornadas, con ocho triunfos y dos derrotas, el conjunto universitario va camino de poder cerrar un mes de diciembre de ensueño.

Los de Sito Alonso cuentan por victorias todos sus encuentros disputados desde la vuelta de las Ventanas FIBA. Dos victorias en la ACB, ante Burgos y Joventut, y otras tantas (Falco y Trefl Sopot) en la FIBA Europe Cup. Tienen en su mano poder dar un nuevo golpe en la mesa, al afrontar en el Palacio dos de los tres partidos que le restan en este 2025, pero esta nueva prueba es exigente y de máximo nivel, al medirse mañana al Valencia Basket, viajar a Granada y recibir al Real Madrid el próximo 30 de diciembre.

Pero si algo ha demostrado el conjunto universitario es que es capaz de superar cualquier tipo de adversidad. La última esta misma semana, cuando a horas de su partido en Polonia conoció las bajas de Toni Nakic y David DeJulius, al sufrir ambos un proceso vírico, que se unió a la ausencia ya conocida del pívot Devontae Cacok. No obstante, Sito Alonso confía en poder tener a toda su plantilla disponible para este encuentro.

Devontae Cacok fue el más destacado del UCAM Murcia en la anotación. / FIBA EUROPE CUP

Eso sí, el entrenador universitario suspendió el entrenamiento de ayer como medida preventiva para evitar más contagios y hoy realizarán su última sesión antes de medirse a un Valencia Basket que se ha instalado en la parte alta tanto de la Liga Endesa como de la Euroliga. «Cuando llegamos de Polonia tanto Nakic como DeJulius fueron al hospital porque no pasaron un viaje placentero, y cuando hay un virus siempre puede pasar que 3-4 jugadores se puedan encontrar un poco en esa misma disposición. Aunque esperamos que no sea así. Creo que era bueno a nivel de contagio estar cada uno en su casa, coger energía y hacer solo un entreno. Pero yo pienso que van a estar todos para jugar», aseguró Sito Alonso de manera optimista de cara al partido de mañana.

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante el calentamiento ante el Manresa. / ACB Photo/J. Bernal/UCAM

«Este año han hecho una apuesta muy grande, aunque siempre lo es a nivel de club, pero me da la sensación de que se han cubierto para cualquier cosa que puedan pasar en una Euroliga que cuenta con más equipos, que tiene más partidos y está siendo una sorpresa súper positiva que se encuentre en la parte alta. Vamos a poner todo de nuestra parte para competirles al máximo nivel, sabiendo la dificultad que vamos a tener, pero confiando en que las cosas que somos capaces de hacer sean suficientes para competir a un nivel muy alto contra ellos», explicó el entrenador universitario ayer ante los medios.

Y es que el conjunto murciano se enfrenta a uno de los rivales más eficientes del campeonato. El Valencia Basket es el equipo que más puntos anota de la ACB, con una media de 96,8 por encuentro, aunque el UCAM es el cuarto (90,2). Ambos son de los mejores en el rebote, y el equipo taronja el que más asistencia reparte, con una media de 22 por partido. Además, los dos encadenan tres victorias consecutivas en la Liga Endesa.

«El Valencia Basket tiene unas características muy claras y muy difíciles de parar, porque muchas de ellas dependen del físico. Saca una cantidad de puntos por rebote conseguido tremenda y eso hace incluso que desespere a los rivales. No solo tenemos que estar pendientes de cerrar el rebote, sino a la reacción tras perderlo, porque puedes perderlo. Vamos a intentar poner todo nuestro empuje para que tengan dificultades, pero tenemos que tener paciencia. Saber que el partido dura cuarenta minutos y que tenemos que encontrar nuestras opciones en cualquier momento que veamos», señaló Sito Alonso.