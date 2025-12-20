El Torremolinos sí cambia de dueño para visitar al FC Cartagena

El FC Cartagena recibirá este domingo al Juventud Torremolinos CF (18.15 horas, Cartagonova) en un partido que, más allá de lo estrictamente deportivo, invita a una inevitable comparación entre dos realidades institucionales muy distintas. Mientras el conjunto malagueño acaba de cerrar su compraventa y abre oficialmente una nueva etapa con la llegada de un holding de Oriente Medio, el club albinegro sigue inmerso en una situación de incertidumbre, con un proceso de cambio de propiedad que se alarga en el tiempo sin que se haya concretado aún.

El Torremolinos llegará a Cartagena con el aval de un proyecto recién estrenado. Esta misma semana, la entidad costasoleña anunciaba la adquisición definitiva del club por un grupo inversor extranjero, poniendo fin a meses de negociaciones y dando paso a un nuevo equipo gestor con ideas claras: inversión en cantera, mejora de instalaciones, gestión económica sostenible y un objetivo deportivo ambicioso a medio plazo. Un mensaje nítido que contrasta con el escenario que vive actualmente el Cartagena.

En el conjunto albinegro, la figura de Paco Belmonte continúa al frente del club como máximo dirigente, en un contexto marcado por la falta de avances públicos en la anunciada compraventa. El interés y los movimientos realizdos por Alejandro Arribas, exfutbolista y empresario, a través de su compañía Cortadone S.L., sigue sin traducirse en un relevo efectivo en la propiedad, prolongando una situación que genera inquietud en el entorno y en la afición cartagenerista.

Desde el punto de vista deportivo, el Cartagena afronta el duelo con la necesidad de aislarse del ruido extradeportivo y centrarse en lo que ocurre sobre el césped. El equipo necesita resultados y estabilidad, y el Cartagonova debe volver a ser un factor determinante. La comparación es inevitable. Mientras en Torremolinos el cambio de propiedad ya es una realidad y el discurso se centra en el crecimiento futuro, en Cartagena el proceso se dilata y mantiene al club en una especie de compás de espera. Dos caminos opuestos que se cruzarán este domingo durante noventa minutos, donde ni las operaciones empresariales ni los comunicados oficiales suman puntos.

Dudas en el once

Tras la derrota en Tarragona, en una de las semanas más complicadas a nivel deportivo, ganar este domingo en el Cartagonova se antoja fundamental para despedir el año con una sonrisa y rebajar la tensión existente en el entorno albinegro antes del parón navideño. Con ese escenario, Javi Rey afronta el partido con varias decisiones importantes por resolver en la confección del once inicial. La primera de ellas estará bajo palos. El técnico deberá decidir si mantiene la confianza en Iván Martínez, titular en la última jornada, o si apuesta de nuevo por Lucho García, guardameta que ha sido habitual durante buena parte de la temporada. Una elección que puede marcar el tono defensivo del equipo desde el inicio.

También hay incógnitas en el eje de la zaga. Fran Vélez podría estar ya en condiciones de regresar al once titular, lo que abriría el debate sobre quién le acompañaría o a quién sustituiría entre Rubén Serrano e Imanol Baz. En el centro del campo se concentran otras de las grandes dudas. La pareja formada por Pablo Larrea y Álex Fidalgo ha sido la más utilizada por el técnico y ofrece equilibrio y trabajo, pero no se descarta que Rey introduzca alguna variante. De Blasis aporta experiencia y calidad en la salida de balón, mientras que Edgar Alcañiz podría ser una opción si se busca mayor dinamismo y trabajo. La elección condicionará el estilo de juego del Cartagena ante un rival que llegará sin complejos.

En la parcela ofensiva, el plan parece más definido. Todo apunta a que Kevin Sánchez volverá al once titular, acompañado por Luismi Redondo y Chiki, una apuesta por la movilidad, la presión alta y la verticalidad. La duda está en el cuarto atacante. El Cartagena necesita gol y presencia en campo contrario, y ese tridente ofrece argumentos para generar peligro desde el primer minuto.Veremos el jugador que ocupa el carril diestro.

Con estas piezas sobre la mesa, Javi Rey busca el once adecuado para un partido que puede que permitiría al Cartagena marcharse al descanso competitivo con un mensaje de esperanza para su afición.