Lebrija, el último reto del año para la Deportiva Minera

La Deportiva Minera pondrá hoy a las 18:00 (televisado por FC Play) el broche al año 2025 lejos de casa, en el siempre exigente Estadio Municipal de Lebrija, donde le espera un Atlético Antoniano que convierte su feudo en uno de los escenarios más complicados del grupo. El conjunto cartagenero afronta la última jornada del año natural con el objetivo claro de despedir diciembre con una victoria que refuerce sensaciones y le permita asomarse a los puestos de play off antes del parón navideño.

El empate cosechado la pasada jornada ante el Extremadura dejó a la Minera en una séptima posición que admite varias lecturas. Por un lado, la igualdad extrema de la clasificación mantiene a los de Checa a tiro de las plazas nobles; por otro, confirma la reacción del equipo tras un bache que ya parece olvidado. No en vano, los mineros han sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, una dinámica positiva que ha devuelto confianza al vestuario y estabilidad al proyecto. Ante el cuadro extremeño además, los pupilos de Checa tuvieron que pelear durante más de un cuarto de hora con un hombre menos y aún así se mostraron valientes

El técnico sevillano de la Minera recupera para esta cita a Salinas, una pieza importante tras cumplir sanción, aunque no podrá contar con Kike Carrasco, expulsado en el último encuentro liguero. Una baja sensible que obligará a reajustes, pero que no altera el planteamiento de un equipo que quiere ser protagonista también a domicilio.

Enfrente estará un Atlético Antoniano situado en la décima posición, una zona engañosa en una tabla tan apretada como la del grupo. Los lebrijanos necesitan puntuar para no verse arrastrados hacia la zona peligrosa y confían plenamente en su fortaleza como locales. No es para menos: han sumado 16 de los 21 puntos disputados en su estadio, con un balance de cinco victorias, un empate y solo dos derrotas, números que avalan su condición de rival incómodo y competitivo en casa.

El duelo se presenta, por tanto, como una prueba de madurez para la Deportiva Minera. Un triunfo en Lebrija supondría cerrar el año con una sonrisa necesaria para un proyecto diseñado para pelear por el ascenso y reforzaría la idea de que el equipo ha encontrado el camino adecuado. Una última batalla de 2025 para despedir el año mirando hacia arriba.