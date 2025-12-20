Fútbol
Javi Rey: "Las sensaciones en Tarragona fueron muy malas, pero hay que levantarse"
El entrenador del FC Cartagena quiere recuperar "la esencia" de su equipo para acercarse a la victoria frente al Juventud de Torremolinos
En la previa del encuentro de este domingo frente al Juventud de Torremolinos, Javi Rey, entrenador del FC Cartagena, ha atendido a los medios de comunicación para expresar sus sensaciones. En primera instancia, el técnico ha valorado la semana tras los últimos resultados. "Hemos ido de menos a más en la semana. Es complicado con la derrota en Tarragona. Las sensaciones fueron muy malas y estamos en una dinámica negativa con tres derrotas consecutivas. Pero hay que levantarse para preparar lo mejor posible el partido contra el Torremolinos", ha afirmado.
Ante la pregunta de qué ha perdido el equipo con respecto al inicio de la temporada, Rey es claro. "Tenemos que volver a nuestra esencia. Lo que nos hizo tener esa puntuación y estar en play off. Queremos volver a ser nosotros mismos y eso pasa por jugar, proponer, generar ocasiones y ser intensos. Si recuperamos eso, estaremos cerca de conseguir la victoria mañana en casa. Si no, es tirar una moneda al aire", ha expresado el gallego.
Por último, Rey valoró a su rival de este domingo. "El Torremolinos es un equipo competitivo. Se agarra a los partidos. Los he visto en directo y tienen buenos futbolistas. Es un rival al que tenemos que ganar, pero no va a ser sencillo", ha manifestado.
