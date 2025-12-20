Una Deportiva Minera en cuadro cae de pie en Lebrija

La Deportiva Minera cerró el año natural con una derrota por la mínima (1-0) en su visita al Atlético Antoniano, en un partido marcado de principio a fin por las numerosas ausencias del conjunto cartagenero. Checa se presentó en Lebrija prácticamente en cuadro, con solo 14 futbolistas en la convocatoria, uno de ellos del filial, y un once de circunstancias. Las bajas obligaron a reinventarse, especialmente en la parcela ofensiva. Sin un delantero centro disponible, Omar Perdomo tuvo que ejercer como referencia más adelantada, pese a no ser su posición natural. El técnico minero tuvo verdaderos quebraderos de cabeza para armar la alineación, sobre todo en ataque, donde las alternativas eran mínimas y cualquier contratiempo podía resultar decisivo.

Aun así, la Deportiva Minera compitió bien durante el primer tiempo. El encuentro transcurrió con mucha igualdad y pocas concesiones, aunque el cuadro visitante dispuso de dos acercamientos muy peligrosos. Primero, con un disparo lejano de Omar Perdomo, y después con un remate de cabeza de Manu Galán que se marchó desviado por poco, avisos claros de que, pese a las limitaciones, el equipo no renunciaba a nada.

Once titular de la Deportiva Minera en Lebrija / Prensa Deportiva Minera

El partido se decidió en el minuto 68. Alex Fernández aprovechó un centro desde la banda izquierda al segundo palo y, tras un disparo algo defectuoso que botó antes de llegar a portería, superó a Álex Lázaro, firmando el único tanto del encuentro. Un golpe duro para una Minera que, pese a todo, no bajó los brazos. Pese al mazazo, el conjunto cartagenero siguió intentándolo. Salinas, uno de los dos cambios, tuvo la ocasión más clara del empate con un disparo que se estrelló en el palo, aunque la acción acabaría anulada. Con más corazón que cabeza, la Minera lo intentó hasta el final, pero el marcador ya no se movió.

La derrota deja a la Deportiva Minera con 22 puntos, cerrando el año fuera de los puestos de play-off, aunque con la sensación de haber competido hasta donde le permitieron unas circunstancias extremadamente adversas.