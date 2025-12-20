Cehegín homenajea a la piloto Ana Carrasco

Cehegín celebraba un acto institucional para rendir homenaje a la piloto Ana Carrasco con la nominación del Pabellón de Deportes que lleva su nombre, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva como primera mujer campeona del mundo de motociclismo.

El homenaje se ha desarrollado en el marco del proyecto ‘Región de Mujeres’ y ha incluido el descubrimiento de una placa conmemorativa que pone en valor su contribución al deporte y su papel como referente femenino a nivel nacional e internacional.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; la consejera de Política Social e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz; la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Carmen Conesa; miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal; el capitán de Zona de la Guardia Civil, Antonio Corbalán; así como diversas autoridades regionales. También ha asistido el consejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, invitado a la localidad con motivo del Año Jubilar.

Se destacó la trayectoria de Ana Carrasco desde sus primeros pasos sobre una motocicleta a los tres años hasta convertirse en campeona del mundo

Durante el acto, que fue introducido por dos gimnastas del Club Ciudad de Cehegín, se destacó la trayectoria de Ana Carrasco desde sus primeros pasos sobre una motocicleta a los tres años hasta convertirse en campeona del mundo, subrayando su ejemplo de esfuerzo, constancia y superación, así como el orgullo que supone para Cehegín y para toda la Región de Murcia.

La nominación de este pabellón simboliza "los valores de pasión, dedicación y sueños cumplidos, y aspira a convertirse en una fuente de inspiración para las generaciones futuras", destacó la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor. Con este reconocimiento, Cehegín pone en valor el talento, la perseverancia y el compromiso de una deportista que siempre ha llevado el nombre de su ciudad por todo el mundo.

La consejera Conchita Ruiz destacó que “Ana Carrasco es un referente para las mujeres, pero sobre todo para las niñas, no solo de la región, sino de todo el mundo. Ella no tuvo referentes femeninos, solo masculinos, y que ella haya sido la primera mujer en subir al podio y doble campeona mundial, abre un camino para las niñas que quieren seguir sus pasos”.

“Además, Ana lleva el nombre de la Región de Murcia por todo el mundo. Por todo ello, su aportación a la historia de la comunidad merece este reconocimiento”, añadió la consejera durante el acto, que contó con la presencia de familiares de la deportista.

Campeona del mundo

Carrasco, que ha hecho historia en el motociclismo, se proclamó campeona de esta disciplina en el campeonato mundial de 2018, en la categoría mixta, y el año pasado, consiguió el primer puesto en el campeonato en categoría femenina. Durante toda su carrera ha sido un ejemplo de superación y un referente a nivel internacional que visibiliza el papel de las mujeres en el deporte. La piloto quiso agradecer a su pueblo, así como a la Región de Murcia el apoyo que han mostrado a lo largo de su carrera. “Soy una deportista muy orgullosa de la Región de Murcia, y de Cehegín”, destacando que “para mí recoger estos premios en mi tierra es muy especial, así como el apoyo de la Comunidad que ha recibido durante muchos años”, concluyó.

Proyecto de igualdad

El proyecto ‘Murcia, Región de Mujeres’ incluye a la deportista entre las mujeres homenajeadas con esta iniciativa, que reconoce la labor y los logros de referentes femeninos en la Región de Murcia en todos los ámbitos, como la ciencia, la economía o la cultura.