Baloncesto
El Caesa Cartagena, más hundido que nunca
El equipo de Alonso también cae en el Palacio de los Deportes ante Leyma Coruña, tras otro partido nefasto
José Antonio Muñoz Devesa
“Vivimos algo irreal la temporada pasada”. Así hablaba David Ayala, presidente del Grupo Caesa Cartagena, un equipo que, ciertamente, ha cambiado. Y mucho. Tanto, que se ha convertido en el peor año del equipo albinegro. Nunca había acumulado sus números actuales, con diez derrotas en los 12 primeros partidos de liga. Si a ello se añade la tempranera eliminación en Copa de España, el asunto adquiere caracteres de desastre.
Y es que el cuadro de Félix Alonso está en crisis, desde luego, en una crisis que va mucho más allá de lo anímico y que afecta a la calidad de los jugadores, dudosa en varias posiciones clave: por ejemplo en la conducción del juego, bajo los aros y también a la hora de armar la mano lejos de canastas. Anoche, en su pabellón, los cartageneros se volvieron a estancar en un número que bordea el territorio de lo ridículo.
Uno de los principales culpables fue Jorgensen. Es Jorgensen, Paul Anders Jorgensen, el alero del Leyma Coruño, un extraño caso de jugador de baloncesto. Invisible e inalterable, oculto pero constante. Un tipo con actitud de secundario, vocación de hormiguita y peso, en número, en estadísticas, de estrella. Un tipo con actitud de secundario, vocación de hormiguita y peso, en número, en estadísticas, de estrella. Así, sin ruido, como quien no quiere la cosa, Jorgensen, el alero invisible coruñés, fue socavando la pequeña cuota de resistencia que aún le queda a un Caesa Cartagena minúsculo.
Y es que si Leyma Coruña cometió errores, que los cometió, el cuadro albinegro no cesó ni un minuto de errar, principalmente en el pase. Y en el tiro. Y cerrando el rebote defensivo. Jugando al baloncesto, en definitiva. Davis no controló el partido en ningún momento, y su sustituto, Martín, menos aún. Y dentro de la zona, excepto la actitud corajuda de Faverani tampoco existió. Un desastre.
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra
- Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores
- El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos
- La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia
- La Plaza de Toros de Lorca será escenario de un nuevo festival de música
- El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura