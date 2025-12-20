El Caesa Cartagena, con Félix Alonso ratificado, recibe al líder

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, colista de Primera FEB con sólo dos victorias en 11 partidos disputados y que tiene abierta una pésima racha de ocho derrotas consecutivas en el campeonato de la segunda división nacional, jugará esta tarde (19.00 horas) en casa frente al líder Leyma Coruña y lo hará con su entrenador, Félix Alonso, ratificado en el cargo.

Así lo aseguró ayer, el presidente de la entidad blanquinegra, David Ayala. En una rueda de prensa en el que estuvo acompañado por el director deportivo, Pepe García; el propio Félix Alonso y los jugadores de una plantilla que no gana un partido desde hace dos meses.

Ahora le llega un encuentro de contrastes pues el último de la fila se enfrentará al primero, un Leyma que la pasada campaña descendió desde la Liga Endesa y que es un clarísimo candidato a volver a la élite. No en vano, manda en Primera FEB con 11 victorias en 11 partidos, la última de ellas por 94-77 al Club Ourense Baloncesto. No es, por lo tanto, el mejor contexto para romper la mala trayectoria del Caesa pero lo necesario es que mejore para pelear con más garantías por ganar.

«No vamos a decir que no estamos preocupados por la situación deportiva del equipo pero queremos lanzar un mensaje claro y alto, el de que estamos con este cuerpo técnico y con esta plantilla y ratificamos la confianza en Félix y en su equipo. Ha habido alguna noche sin dormir y llevamos una mochila de ocho derrotas seguidas en la Liga pero es cuestión de estar unidos», dijo.

«Tras haber tenido reuniones con la plantilla y con el cuerpo técnico entendemos que la decisión más idónea es la de estar unidos y confiar en esta plantilla. Félix tiene un contrato de dos temporadas, hasta el final de la siguiente, y no vamos a ratificarlo ahora para cambiarlo dentro de tres semanas pues eso no sería lógico», manifestó David Ayala.