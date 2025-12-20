Antxón Jaso, la primera buena noticia que deja la enfermería del Real Murcia

Si en los últimos años se ha convertido en un habitual que se aceleren los procesos de recuperación de las lesiones de los futbolistas, en el Real Murcia ocurre todo lo contrario. Hasta los contratiempos más leves, siempre acaban complicándose para desesperación de los técnicos. Los casos de Pablo Larrea, Raúl Alcaina o esta misma temporada el de Moyita son algunos de los ejemplos que se han convertido en una losa para los distintos entrenadores murcianistas.

Sin embargo, en una campaña en la que las lesiones han condicionado y mucho, por fin los granas han recibido una buena noticia. Y es que, el central Antxón Jaso ha podido cumplir con los plazos establecidos por los servivios médicos, y ya está de vuelta.

Después de varios días entrenando con el grupo, Adrián Colunga aprovechaba el partido copero de este jueves frente al Betis para darle la alternativa. El navarro sumaba minutos tres meses después de sufrir un edema óseo y una fisura en el cartílago de la rodilla derecha. Fue concretamente el 19 de septiembre, ante el Villarreal B en Nueva Condomina, cuando se lesionaba. Aunque en un principio parecía un problema de mayor gravedad, las pruebas médicas descartaban los peores presagios, evitando que el zaguero pasara por el quirófano, lo que le hubiera dejado fuera casi toda la temporada, como ocurre con Saveljich.

Una vez cumplidos los plazos determinados en un primer momento, Antxón Jaso está de vuelta. Los 55 minutos que jugó ante el Betis en Copa, ofreciendo un buen nivel, dan esperanza a Adrián Colunga de cara a la segunda vuelta del campeonato liguero, en el que el Real Murcia tendrá que mantener el ritmo de las últimas semanas para poder confirmarse como equipo aspirante al ascenso.

Se convierte así el navarro en el primer 'fichaje' invernal del Real Murcia, un fichaje que llega incluso antes de que se abra la ventana de enero. Con la recuperación de Jaso, Colunga gana alternativas en una línea que se ha visto muy condicionada por las lesiones, hasta el punto de que hay varias jornadas en las que el técnico no disponía de ningún central titular sano, ya que Alberto González también tuvo que parar por unas molestias, sumándose a los mencionados Jaso y Saveljich. Esas bajas han sido aprovechadas por Héctor Pérez, que se ha consolidado en el equipo titular y que habrá que ver qué ocurre ahora que el navarro ya ha abandonado la enfermería. Incluso ante el Alcorcón se jugó con dos futbolistas del B, ya que al alicantino se sumó el murciano Jorge Sánchez. El que no ha acabado conseguir regularidad y convencer a Colunga es Andrés López, que vuelve a quedar en una situación complicada de cara al mercado invernal. Hace un año, ya buscó una salida, marchándose cedido al Yeclano Deportivo.

Zeka también de vuelta

Este jueves volvía Antxón Jaso, ausente desde el 19 de septiembre; y este jueves también saltaba al terreno de juego después de muchas semanas el atacante Zeka. De hecho, al extremo albanokosovar prácticamente no le ponen caras muchos de los abonados del Real Murcia. El fichaje realizado por Asier Goiria el pasado verano, que sorprendió a todos, solo había jugado hasta ayer 11 minutos. Y es que se lesionaba en la primera jornada liguera ante el Marbella. Unos días después, los servicios médicos del club informaban que sufría un esguince en la rodilla, y esa lesión le ha tenido fuera hasta ahora.

Ante el Betis, el extremo albanokosovar saltó al terreno de juego en el minuto 55, lo que ya es otra buena noticia para Colunga. Sin embargo, muy buena versión tendrá que hacer el jugador de 27 años en el mes de enero porque, teniendo en cuenta las necesidades de los granas en el mercado invernal y que solo hay dos fichas sénior libres, Zeka tiene todas las papeletas para encabezar la lista de futbolistas nominados a salir.