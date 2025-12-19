El UCAM Murcia encuentra el equilibrio con Howard Sant-Roos

La última vez que el UCAM Murcia CB se enfrentó al Valencia Basket en competición oficial fue hace ocho meses y medio. Encaraba el conjunto universitario la recta final de una temporada con altibajos y un Howard Sant-Roos, con la honestidad y profesionalidad que siempre le caracteriza, no dudó en hacer autocrítica. «Sinceramente no me gusta lo que estoy viendo de mí mismo, el baloncesto que estoy jugando… soy el primero que me critico mucho en el campo y no estoy siendo el mismo Howard de, por ejemplo, la temporada pasada u otras temporadas. Me gustaría dar más y no lo estoy haciendo», aseguró el alero cubano el pasado abril.

Todo lo contrario a su situación actual, ya que el alero viene de ser un jugador clave en los dos últimos triunfos del UCAM Murcia. Tiene la posibilidad de completar el equipo murciano un mes de diciembre de ensueño, de dar un nuevo golpe sobre la mesa ante uno de los equipos más eficientes de Europa este domingo, frente al Valencia Basket en el Palacio de los Deportes (17.00 horas, DAZN) y en este UCAM, el mejor de su historia e incansable de romper sus propios récords, Howard Sant-Roos vuelve a ser una pieza fundamental.

Howard Sant-Roos entra a canasta en el partido Soport-UCAM Murcia / FIBA

Después de que el pasado año estuviera marcado por las lesiones, tras ser intervenido de la rodilla en verano y varias dolencias en el tobillo, el cubano ha encontrado el equilibrio en el plantel que dirige Sito Alonso. Y es que la polivalencia del propio jugador se convirtió en un inconveniente durante algunos meses en su estancia en Murcia, al tener que desempeñar sobre la pista más de un papel al máximo nivel.

El recurso de utilizar a Sant-Roos en la posición de base se convirtió por momentos en una necesidad, lo que exigió y desgastó más a un jugador que, añadido a más circunstancias, no pudo encontrar su estado óptimo durante la temporada. Un aprendizaje del que está demostrado el UCAM Murcia que ya lleva intrínseco y, por esta razón, está dosificando al alero más que en otras temporadas, especialmente en los partidos de FIBA Europe Cup, donde no es nada extraño verle rotar en las convocatorias.

Las mejores esencias van en frascos pequeños, y así lo está demostrando un Sant-Roos que, a sus 34 años, está demostrando que es capaz de darle un salto de nivel al juego de este UCAM Murcia desde pequeñas dosis. El pasado verano se quedó en Murcia trabajando de manera individual antes de iniciar la pretemporada con el equipo y ahora, está recogiendo todo esos frutos. De hecho, el alero fue el que cerró la victoria ante el Joventut el pasado domingo en el Palacio, con una acción de pizarra tras un saque de fondo para anotar debajo del aro y después con un fantástico robo en un saque de banda a la Penya para cerrar el partido con un mate en carrera.

A esto hay que añadirle su irrupción el miércoles en Polonia, donde el UCAM llegó lastrado por varias ausencias, como la del pívot Devontae Cacok por una dolencia que arrastra en el hombro, y las de última hora de Toni Nakic y David DeJulius, quienes no pudieron participar a última hora en la competición europea por gripe. Sant-Roos, junto al base Michael Forrest, tiró del carro en un día complicado para los universitarios y que consiguieron sacar adelante para dejar muy encaminada y sin sobresaltos su presencia en las eliminatorias de la FIBA Europe Cup.

El alero acabó el encuentro ante el Trefl Sopot con 22 puntos en los que destacó su 92,3% de acierto desde el tiro libre, con 12 lanzamientos convertidos de 13 intentados.