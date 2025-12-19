El mercado, un termómetro de la ambición del Cartagena

Que el equipo albinegro tiene carencias se sabía desde el principio de la temporada. Los buenos resultados del inicio del curso escondieron durante un tiempo las faltas que esta plantilla acumula, pero la grada del Cartagonova siempre ha sido moderada con sus expectativas a la vista del juego del equipo. La brillantez sólo ha llegado en efímeras pinceladas y la mediocridad se ha instalado de un tiempo a esta parte. El mercado de invierno llega con la promesa de corregir carencias y apuntar de nuevo a lo alto de la clasificación.

Porque el Cartagena ya no está arriba, aunque para el vestuario la posición en la tabla es «anecdótica», tal y como lo dijo Javi Rey cuando el equipo tenía en su mano el liderato que nunca alcanzó en solitario. Sí lo hizo empatado a puntos con el Europa. También utilizó exactamente la misma palabra Rubén Serrano esta semana cuando los albinegros se sitúan en la octava plaza tras sufrir dos derrotas consecutivas. Pero lo cierto es que la tendencia es negativa. Dos victorias en los últimos ocho encuentros no son suficientes para estar entre los mejores del grupo 2 de Primera RFEF.

Ya no sólo tiene tendencia a la baja el FC Cartagena por su lugar clasificatorio o los resultados que le han llevado ahí. Las sensaciones, eso que todos los entrenadores valoran por encima de los puntos, son muy pesimistas. Incluso Javi Rey ha hablado de esto en algunos momentos de la temporada.

«Estoy más contento por el día a día y la manera de competir que tiene el equipo que por la puntuación que tenemos», expresaba el gallego hace unas semanas cuando el Cartagena cotizaba al alza. Unas declaraciones que contrastan y mucho con lo escuchado en su última rueda de prensa: «Tenemos que competir mucho más. No hemos estado en el partido y nos han superado de principio a fin», dijo tras perder en Tarragona.

Le quedan al Cartagena tres partidos para cerrar la primera vuelta, pero sólo uno para abrir la ventana del mercado de invierno. Este mercado, como en anteriores ocasiones, puede ser la salvación del conjunto portuario a la hora de corregir el rumbo. La buena noticia es que las carencias están bien detectadas. La mala es que la situación institucional no se alinea con la deportiva.

En principio, debe ser Javier Hernández, junto con Jerónimo Barrales, quien lidere esta parcela del FC Cartagena, pero con la entrada de Alejandro Arribas en el limbo el club no puede avanzar en este sentido. El mercado se abre el próximo 1 de enero y cierra la persiana el 2 de febrero. En ese tiempo debe encontrar el conjunto portuario las piezas que le faltan.

Le faltan, como poco, cinco hombres. Dos en el eje central de la zaga, donde Rubén Serrano e Imanol Baz redoblan esfuerzos para mantener al equipo sin la ayuda de Marco Carrascal, desgraciadamente lesionado para casi toda la temporada, y Fran Vélez, con dos lesiones consecutivas que le han apartado del césped.

Otros dos parecen destinados a los extremos. No le falta cantidad en esa posición al Cartagena. Tiene a Ander, Kevin, Calderón, Diego Gómez y Nacho Sánchez. La cuestión está en la calidad. Hasta ahora, sólo Kevin Sánchez ha mostrado el nivel que necesita el Cartagena, rindiendo por encima de lo que se esperaba de un cedido de 20 años. Nacho, Calderón o Ander están muy por debajo de lo requerido. Ahí pueden llegar las salidas y las entradas para modificar un ataque que a todas luces queda corto.

La última pieza apunta a la delantera, donde ni Chiki ni Ortuño están liderando a los suyos. Tres goles del madrileño y otro del yeclano en 16 jornadas no alcanzan para el objetivo. Javi Rey es consciente de estas faltas en su equipo, pero está seguro de que “tendremos mercado invernal”, tal y como expresó ante los micrófonos de Onda Regional esta semana. Dependerá del número y el caché de los refuerzos hasta dónde puede llegar este Cartagena.