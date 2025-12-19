Lorca lleva el atletismo más allá de las pistas

El programa ‘Atletismo en la Calle’, impulsado por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) en el marco de su centenario, llega mañana a las calles de Lorca con el objetivo de llevar este deporte más allá de las pistas.

Con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad del Sol, la zona de La Merced acogerá la cita entre las 11:00 y las 13:00 horas, dando a los asistentes la posibilidad de iniciarse en algunas de las principales disciplinas del atletismo, lanzando, corriendo o saltando, de forma totalmente gratuita y sin necesidad de inscribirse previamente.

Previamente se desarrollará, a partir de las 10:00 horas en el Complejo Deportivo Felipe VI, la charla ‘De la Escuela Base a los Juegos Olímpicos… Y de vuelta a la Escuela Base’, a cargo de la atleta olímpica lorquina Úrsula Ruiz, actualmente directora deportiva y coordinadora de la Escuela de Atletismo de la AD Eliocroca.

Hasta la fecha, el programa ha celebrado jornadas en Las Torres de Cotillas, Cieza, Alcantarilla, Yecla, Molina de Segura, Águilas Cartagena y Murcia, albergando esta última en la capital el Gran Premio Centenario FAMU, testigo de los Campeonatos de la Región de Murcia de Marcha en Ruta de Promoción y Milla en Ruta que se saldaron con dos nuevas plusmarcas regionales.