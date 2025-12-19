Julio Martínez dice adiós a la temporada con el UCAM

Malas noticias para el UCAM Murcia. Y es que el conjunto universitario conoció ayer la gravedad de la lesión Julio Martínez. El delantero valenciano se ha roto el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, por lo que dice adiós a lo que resta de temporada. Tras las pruebas médicas realizadas en el día de ayer, el UCAM emitía un parte médico en el que informaba del grave alcance de la lesión, además de desearle una rápida y satisfactoria recuperación.

El atacante de 24 años no ha tenido este año la suerte de cara respecto a las lesiones. Aunque comenzó siendo una pieza importante en las alineaciones de Germán Crespo, siendo titular en las cinco primeras jornadas ligueras y marcando tres goles, posteriormente ha ido perdiendo el protagonismo debido a sus problemas físicos. Se perdió hasta cuatro partidos entre octubre y noviembre, y cuando parecía volver a coger el ritmo -jugó 32 minutos ante la Minera y 45 frente al Linares-, volvió a lesionarse. Fue el pasado 6 de diciembre. Aunque entró en el once titular, a los nueve minutos tenía que ser sustituito. Dos semanas después se conoce la gravedad de su lesión. Julio Martínez se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lo que le tendrá varios meses apartado de los terrenos de juego. El UCAM tendrá ahora que aprovechar el mercado invernal para reforzar esa plaza del ataque.