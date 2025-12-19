El Hozono Jairis cae con rotundidad en la Eurocup

No pudo ser, el dinero y el presupuesto se impusieron a la ilusión de un Jairis que vuelve a caer con honor y gloria en la misma ronda que el año pasado (73-51). Y es que la plantilla del Athinaikos tenía demasiada pólvora, demasiada caballería, demasiada artillería para un Jairis en plena metamorfosis. La zona de las griegas en el tercera cuarto fue una trampa para las aspiraciones de un Jairis que debe pensar en la Copa.

Y es que desde el salto inicial ambos conjuntos midieron muy bien sus fuerzas sabiendo que el desgaste podía ser un arma secreta para jugar al final del partido. Tal fue la mesura y el miedo a no fallar que hasta pasados dos minutos no hubo una primera canasta en juego de la base local Tsineke que contestó Ayuso en una sucesión de tomas y dacas de las dos jugadoras más ambiciosas del primer cuarto. Con esa mesura las defensas tuvieron el trabajo fácil, la zona del JAiris funcionó y las principales estiletes griegas no encontraron hueco, mientras que el conjunto de la tropa murciana sumaba de poco en poco para llegar con un 13-13 al final primer cuarto.

En el segundo acto, al Jairis le faltó un poco más de acierto en momentos puntuales para poder crear una brecha en la seguridad y confianza del Athinaikos. En varias ocasiones las decanas tuvieron posesión para voltear la renta favorable de las griegas en este periodo, pero, por errores en el tiro o pérdidas, las de Canut no consiguieron superar los tres puntos de ventaja (19-22). Las locales confiaron en el talento individual de su plantilla y en los fallos del Jairis en los últimos compases del segundo cuarto. Eso sirvió para poner un parcial de 8-0 que se tradujo en la máxima renta del partido, justo al final de este periodo +6 (35-29).

El tercer cuarto dinamitó todos los sueños del Jairis, a la vista de que el choque frontal ambas formaciones no hacían daño a su oponente, las defensas tomaron la avanzadilla. Así, Athanoikos puso una zona que se le hizo muy cuesta arriba, esa disposición permitía a las griegas forzar malos tiros de las chicas de negro, capturar el rebote y salir a la contra o en ataques rápidos donde el talento individual de las locales se hacía patente. Un parcial de 9-0 (51-36) fue la muestra palmaria de que el partido se iba, los 11 puntos anotados en una eliminatoria europea es muy poco bagaje si quieres abordar el barco enemigo y menos si ponen una velocidad de crucero tan elevada en anotación, el +16 de las griegas fue una losa demasiado grande al final del tercer acto (56-40).

Solo la bisoñez de las griegas podía dar esperanzas una tropa murciana herida de muerte en el último periodo, pero el Athinaikos aprendió la lección del Fausto Vicent y no dejó que el Jairis resoplara ni un segundo en este último periodo (73-51 ).