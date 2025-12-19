Comienza el casting para sustituir a Ferrero

El alicantino Samuel López, un técnico que ya estaba ayudando a Juan Carlos Ferrero en la dirección de Carlos Alcaraz, ha tomado las riendas del equipo técnico del tenista murciano. Él será, como ya ocurrió hace un año, quien le dirija en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2025, en el que tiene puesto el foco el de El Palmar, puesto que es el único ‘grande’ que falta en su palmarés. Pero los planes del entorno del número 1 del mundo, liderado por su parte, Carlos Alcaraz, pasan por contratar a un entrenador que asuma las riendas y desempeñe las funciones de Ferrero, aunque con mayor dedicación hacia el jugador.

Son varios los motivos que han provocado la ruptura entre Alcaraz y Ferrero. Al margen de unas diferencias económicas, el principal motivo es que la relación se había enfriado y tensado en los últimos meses. Y en el fondo de la cuestión también está que el entorno del tenista no ve necesario que esté acudiendo durante muchas temporadas sin competición a Villena a entrenar, como hacía cuando tenía 15 años, ya que lo puede hacer en casa, donde tiene todos los medios para hacerlo. La Real Sociedad Club de Campo, donde tiene su sede la Academia Carlos Alcaraz, y también otras instalaciones que se ha creado a su medida donde puede trabajar en la intimidad y con relajación, son ahora los escenarios principales para ejercitarse. Con Ferrero, debido también a sus circunstancias familiares, tenía que estar desplazándose muy a menudo, algo que se quiere evitar ahora, al margen de que se vinculaba mucho su imagen con la Academia Equelite cuando el tenista la suya propia, que creó su padre hace más de veinte años.

Y ante toda esta situación que ha pillado a la opinión pública en fuera de juego pero que se estaba gestando desde hace unos meses, la familia de Alcaraz se ha lanzado a buscar un entrenador. De hecho, según desveló Ángel García, en la cadena Cope, ya han existido contactos con varios técnicos con dilatada experiencia que en estos momentos se encuentran en la ‘nevera’. Y una de las condiciones impuestas es que resida en Murcia en los períodos de la temporada que sean necesarios.

El casting no va a ser sencillo, puesto que el nuevo entrenador, en primer lugar, debe aceptar a todo el equipo que ya trabaja en torno a Alcaraz, que pese a que se creó bajo el paraguas de la Academia Equelite de Ferrero, va a continuar al lado del tenista. Otra de las premisas es que acompañe al jugador a todos los torneos, por lo que no se le permitirá alguna licencia que tenía Ferrero, que de vez en cuando se ausentaba y delegaba en Samuel López, quien pese a que también es de la cuerda del valenciano y perteneció a su academia, seguirá desempeñando una labor que es muy valorada en el entorno de Alcaraz, que ya está realizando en Murcia la pretemporada junto al italiano Flavio Cobolli.