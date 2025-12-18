Los motivos del divorcio Alcaraz-Ferrero

Una noticia que pilló desprevenido a cualquiera y sacudió el universo tenístico. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos tras más de siete años trabajando y disfrutando del tenis de la mano. Pese a que se desconocen aún los motivos de la ruptura, el "me hubiera gustado seguir" que escribió el entrenador en sus redes sociales podía entrever que la decisión partió del tenista murciano.

Son varios los factores que podrían explicar el divorcio entre jugador y entrenador. Uno de ellos sería la disparidad de criterios a la hora de entender la carrera profesional. Las declaraciones de Ferrero en noviembre de 2023 tras la derrota de Carlitos ante Novak Djokovic en las semifinales de las ATP Finals calaron hondo: “Todo tiene su momento: entrenar cuando toca, disfrutar cuando toca, desconectar cuando toca… Tiene margen de mejora y es consciente de ello”.

Diferencias

Dicha desavenencia pudo palparse en el documental de Netflix, 'Carlos Alcaraz: A mi manera', sobre todo cuando el de El Palmar decidió realizar un viaje de ocio en plena competición, pese al consejo contrario de su técnico. Con todo, esas desconexiones sentaron de maravilla a un Carlos Alcaraz que firmó en 2025 su temporada más regular y exitosa, tanto en títulos (10) como en victorias (71), cerrando además el año con el número uno del mundo en el bolsillo.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, celebrando un título / ATP Tour

Que Carlitos haya ido madurando y labrando su propio camino habría afectado a la relación que mantiene con Ferrero desde que tenía 15 añitos. Es un proceso natural de la vida y, el murciano, (casi) siempre con una sonrisa de oreja a oreja dibujada en su rostro, también tiene sus momentos de enfado e indignación.

Uno de los motivos que podían intuirse era la presumible diferencia de objetivos entre ambos. Ferrero tiene su academia consolidada en Villena desde hace décadas, mientras que Carlitos ha impulsado la suya en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia. De hecho, el murciano se había estado entrenando en los últimos meses en El Palmar.

La derrota en Wimbledon dolió

Pero si hubo algo que escoció especialmente fue la derrota en Wimbledon a manos del eterno rival, Jannik Sinner. El reinado del murciano en el All England Club, donde conquistó los títulos de 2023 y 2024 ante Djokovic y el propio italiano, llegó a su fin después de que Sinner le ganara la batalla psicológica, escasos meses más tarde de caer en París.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Wimbledon 2025 / Agencias

Se rumoreó sobre una posible salida de Ferrero, pero finalmente no se dio. Según apuntan en 'RNE', la falta de acuerdo en la renovación de su contrato pudo ser la gota que colmó el vaso.

Análisis de Toni Nadal

Toni Nadal se pasó por el programa 'Radioestado Noche' para valorar las posibles causas de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. "Claro que me ha sorprendido, más después de una temporada tan buena", manifestó el tío y exentrenador de Rafa Nadal.

"Lo lógico era seguir, me sorprende porque Alcaraz termina como número 1 del mundo. La decisión entiendo que es de Carlos porque Ferrero ha manifestado que quiere seguir, entonces imagino que la decisión no es tenística", opinó.

Toni Nadal, exentrenador de Rafa / PABLO MARTIN

De todas formas, no cree que este cambio conlleve consecuencias negativas para Alcaraz "porque es un tenista muy bueno". "A mí me hubiese gustado que Ferrero hubiese seguido porque creo que se estaba haciendo muy buen trabajo... Me hubiera gustado que hubieran estado juntos toda la carrera porque creo que a los dos le ha ido muy bien", aportó.