La magia de la Copa devuelve al Real Murcia al escaparate

El Real Murcia vivirá esta noche una de esas citas con las que en el club sueñan que se vuelvan habituales dentro de unos años. En la entidad murcianista se ha convertido en una obsesión el regreso al fútbol profesional, con el deseo de que cada dos semanas se disputen encuentros de la dimensión del que tendrá lugar hoy. A partir de las 21:00 horas, la Nueva Condomina se vestirá de gala para recibir al Real Betis en un duelo de Copa del Rey que ha despertado una ilusión especial. Con el estadio rozando el lleno, la afición grana volverá a demostrar que, en los días marcados en rojo, siempre responde.

Adrián Colunga | ISRAEL SÁNCHEZ

No es un partido más en el calendario. Es una noche para reencontrarse con la Copa, para medirse a un rival de Primera División y para recordar que el Real Murcia sigue siendo un club acostumbrado a escenarios mayores. El ambiente, el contexto y el rival convierten el choque en una cita distinta, de esas que se esperan durante años y que dejan huella más allá del resultado. Y es que el Real Betis, dentro de los grandes del fútbol español, es uno de los más especiales y de los que más apetece ver. Hoy el aficionado acudirá para animar al Real Murcia, pero también para disfrutar de tener enfrente a uno de los clubes más queridos del país y de los que mayor ilusión despiertan.

El equipo de Adrián Colunga afronta el reto sin complejos y con confianza, pese a la derrota del pasado sábado ante el Sabadell. Frente a un Betis plagado de talento y exigencia, aunque también con varias bajas, el Real Murcia buscará competir, disfrutar y, por qué no, soñar.

Un once con incógnitas

Adivinar la alineación que saltará esta noche al césped es una tarea prácticamente imposible. Las rotaciones y las apuestas en los onces son habituales en Colunga y, con un partido entre semana ante todo un Real Betis, la elevada carga de minutos que arrastran varios futbolistas y un duelo clave el domingo frente al Europa, las combinaciones se multiplican.

Piñeiro estará bajo palos y es una de las pocas certezas del once. En defensa, una de las opciones pasa por la titularidad de Antxon Jaso, en lugar de Héctor, junto a Alberto González en el eje, tras varios meses de lesión, mientras que Cristo Romero apunta al lateral izquierdo. En la medular, Sekou debería formar junto a Isi o Antonio David, con la incógnita de quién ocupará el costado derecho del ataque, donde un Zeka ya recuperado podría competir por el puesto con Pedro León. En la banda izquierda se espera a Bustos, mientras que la mediapunta, por detrás de Flakus, se la disputan Juan Carlos Real y Ekain.

Pellegrini no renuncia a la Copa

Manuel Pellegrini dejó claro en la previa la importancia que el Real Betis concede a la Copa del Rey, un torneo que ofrece tanto un billete europeo como la posibilidad de disputar la Supercopa. El conjunto verdiblanco llegó anoche a Murcia con numerosas ausencias, entre ellas las de Isco, Diego Llorente, Marc Roca, Amrabat, Abde, Bakambú y Junior.

Una de las dudas del once bético está en la banda derecha, donde el técnico chileno deberá decidir si apuesta por Antony o concede minutos al canterano Pablo García para dosificar al brasileño. En la portería tampoco hay certeza, con Adrián y Pau como opciones.

Pellegrini da instrucciones a Aitor Ruibal durante el partido ante el Barça. / EFE

Pese a las bajas, el Betis presentará un equipo competitivo y parte como favorito en este choque de dieciseisavos de final, aunque en el Real Murcia la ilusión es máxima ante una de esas noches que invitan a soñar.

Colunga: "Este partido es un premio para el club y para toda la afición"

Adrián Colunga afronta con ilusión y ambición el partido de Copa del Rey ante el Real Betis, un duelo que el técnico del Real Murcia considera «un premio para el club, para la afición y para todos los que estamos aquí». Para el entrenador ovetense, la visita de un equipo de Primera División debe servir para algo más que disfrutar del momento. «Ver a un rival de este nivel tiene que generar una semilla, que nos entre el gusanillo de querer crecer y progresar como club», aseguró.

El técnico también valoró el ambiente que se espera en Nueva Condomina hoy, con una gran entrada asegurada. «El futbolista siempre quiere jugar con mucha gente en el estadio. Puede servir como ejemplo de lo que nos encontraríamos en un play off. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está dando la afición», destacó.

En el plano deportivo, Colunga no renuncia a competir pese a la diferencia de categoría. «El Betis es un equipazo, con jugadores de Primera y experiencia europea. Es normalizar que juegan en Primera, pero esto es fútbol. Tenemos que estar muy bien en todas las fases, competir e intentar aprovechar las opciones que se den. Vamos a intentar ganar», subrayó.

Joao Pedro Palmberg encara a un rival / La Opinión

Sobre el once inicial, el técnico dejó claro que habrá gestión de esfuerzos, aunque sin perder ambición. En ese sentido, no descartó que Jaso y Zeka «puedan incluso ser titulares».

Concluyó con la situación de Palmberg, aclarando el cambio temprano del último partido. «Muchas veces lo cambio pronto por el tema de las licencias. Él lo sabe y va a ser primer cambio en muchos partidos. El otro día lo cambié y punto. Al jugador no le gusta que lo cambien, es normal, pero los entrenadores tenemos que tomar decisiones», explicó. Aun así, dejó claro su respaldo al futbolista: «Es un gran jugador, joven, con mucha capacidad de mejora y nos va a dar muchísimo. No sentencio a nadie por esto».