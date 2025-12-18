A Javi Rey aún le cuadran las matemáticas en el FC Cartagena

Desde que puso un pie en Cartagena, Javi Rey afirmó que su objetivo estaba fijado en intentar lograr cosas grandes con el cuadro albinegro. «He venido a ascender, para quedar en la zona media me hubiese quedado en Galicia o más cerca de casa», dijo en su presentación. Siempre lo tuvo claro. Y la mala dinámica actual del FC Cartagena no le va a hacer cambiar de opinión. El entrenador gallego tiene en su cabeza un cálculo ideal para lograr sus objetivos, ya sea el ascenso directo o la disputa del play off. Ha defendido en sus últimas comparecencias públicas que aún le salen las cuentas y la historia reciente de la categoría apoya su teoría.

En el fútbol todo son números. Los minutos, los goles, los puntos, los partidos. Todo es matemático. Aritmético. Llegando a decidirse toda una temporada de trabajo por la más mínima diferencia. El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, parece obsesionado -en el buen sentido- con ellos. Tiene en mente una suma de puntuación que su equipo debe alcanzar en las distintas fases de la temporada para alcanzar los puestos altos de la clasificación cuando termine la liga regular.

Concretamente, el entrenador se pone el baremo en el ecuador del curso. «Es un tema de puntuación. Si analizas la estadística de los últimos años en Primera RFEF, hay una puntuación a la que tenemos que llegar antes del final de la primera vuelta. Una puntuación que te va a permitir estar en play off o ser campeón», expresó Rey.

No ha mencionado nunca cuál es ese número secreto. Sabemos, por sus declaraciones, que cumplía con creces el conjunto portuario al inicio de la temporada. Cuando ganó cuatro partidos de los ocho primeros y sólo perdió uno. «Tenemos una buena puntuación y estoy contento en ese aspecto», comentó antes de la novena jornada. Y estudiando la situación del conjunto del Cartagonova podemos afirmar que aún cuadran los cálculos del arquitecto albinegro.

Tiene varios espejos donde mirarse este FC Cartagena, que es octavo en la clasificación con 23 puntos y parece ahora lejos de ser un equipo «campeón». También lo parecían otros ocho equipos de la historia reciente de Primera RFEF que se encontraban en la misma situación que los cartageneristas a la misma altura del campeonato y que terminaron luchando por el ascenso o consiguiéndolo. Amorebieta, Deportivo de la Coruña o Ceuta, los mejores ejemplos.

Han transcurrido 16 jornadas de la presente temporada, pero Javi Rey no mira la clasificación actual. Mira la de los años anteriores, desde que dio inicio la Primera RFEF en la temporada 2021-22. Desde entonces, ocho equipos que contaban con 23 puntos tras 16 partidos, como el Cartagena, lograron el objetivo de colarse entre los cinco primeros en los dos grupos: Logroñés 21-22, Nàstic 21-22, Amorebieta 22-23, Deportivo 23-24, Ceuta 23-24, Ceuta 24-25, Ibiza 24-25, y Mérida 24-25.

Hay un selecto grupo que, pese a no ocupar los primeros puestos de la clasificación cuando se acercaba el final de la primera vuelta, lograron quedarse con el primer lugar y el ascenso directo. Fueron el Amorebieta de la 22-23, el Deportivo de la 23-24 y el Ceuta del curso pasado. Todos sumaban 23 puntos en la jornada 16. En ellos quiere mirarse el Cartagena. Todos ellos, no obstante, firmaron una segunda mitad de temporada casi perfecta. 12 victorias, 6 empates y 1 derrota sumó aquel Amorebieta. 15 victorias y cuatro empates el Deportivo, sin derrotas. 11 triunfos, 7 empates y una derrota el Ceuta. Así ascendieron a Segunda, con un arreón imposible de detener.

El resto, lograron jugar el play off cuando parecía alejarse, superando a muchos equipos que se situaban por encima. El Logroñés de la 21-22 cayó en semifinales; el Nàstic de la 21-22 perdió en la final, el Ceuta de la 23-24 se quedó a las puertas también en la semifinal; mientras que el Ibiza y el Mérida de la temporada anterior también se quedaron en las semifinales. También hay algunos malos ejemplos que no quiere ni saber el entrenador cartagenerista. San Sebastián de los Reyes y Numancia descendieron en la 22-23 con la puntuación que acumula hoy el FC Cartagena.

Sabe Javi Rey la puntuación que le lleva a pelear por el objetivo del club y el suyo propio. El sprint en la segunda vuelta y en las últimas etapas de la primera debe ser muy importante. Para alcanzar el ecuador de la temporada le falta al Cartagena enfrentar al Juventud de Torremolinos, Alcorcón e Ibiza en un tramo ‘asequible’ que le debe servir para recuperar el ritmo y apuntar arriba de nuevo.

El central del FC Cartagena Rubén Serrano compareció ayer ante los medios del club para trasladar sus sensaciones tras la segunda derrota consecutiva en casa del Nàstic. «Tenemos ganas de que llegue el fin de semana, porque venimos de una derrota. Ganas de entrenar, de pisar el césped para coger sensaciones para terminar el año como queremos», mencionó el defensor.

Sobre la posición clasificatoria del equipo, Serrano se muestra tranquilo. «Ahora mismo, la posición es anecdótica. Nos gustaría estar todo el año en los puestos de promoción, pero bueno. Sabemos cuál es nuestro objetivo y que se cumple el 30 de mayo. Tenemos la cabeza en Torremolinos para despedir el año delante de nuestra gente con buenas sensaciones», reiteró el central.

Valoró también el ovetense al próximo rival del FC Cartagena después de haberlo enfrentado en años anteriores. «Conozco a muchos jugadores de la plantilla del Torremolinos. Creo que tienen muy buen equipo. Un equipo humilde, pero con buenos jugadores y que le han podido ganar a equipos de arriba. Será un partido bonito e intentaremos llevárnoslo», expresó. Por último, Serrano reiteró la necesidad de «recuperar las sensaciones de los primeros partidos en casa» antes de cerrar su comparecencia.