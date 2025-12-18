El Hozono Jairis necesita remontar cinco puntos para seguir vivo

El Hozono Global Jairis tendrá que remontar hoy (19:45, Youtube FIBA) en Grecia cinco puntos de desventaja en la pista del Athinaikos Qualco, frente al que perdió en Alcantarilla por 75-80, para llegar desde Atenas a unos octavos de final de la EuroCup Women de baloncesto que ya se le resistieron el pasado curso. Del contrincante habrá que tener en cuenta especialmente a Alexis Prince, exjugadora del Perfumerías Avenida Salamanca, una ala pívot estadounidense que anotó 25 puntos en la ida.

Bernat Canut cuenta con todas sus jugadoras tras recuperar de una lesión a Kendra Cherry y «el equipo está con las pilas cargadas, motivado y convencido de hacer un buen partido», según el ilerdense.

«Sabemos que somos capaces de competir la eliminatoria y levantarla. Analizamos bien el encuentro de ida, cambiamos cosas y trataremos de sorprender. Veo a la gente con ilusión y convicción», indicó el técnico.

La plantilla del club alcantarillera, tras la marcha de la croata Andrijana Cvitkovic y de la estadounidense Jasmine Walker, se ha reconstruido con la sueca Matilda Ekh, de 23 años y 1,83 metros, que estaba en el Gdynia de la Euroliga, que puede jugar de alero y de ala pívot, y la alero Kaleena Mosqueda-Lewis, quien se encontraba entrenando con el Spar Girona y estuvo unos días a prueba antes de firmar

El domingo, el Zaragoza

Tras el partido de vuelta de los play off europeos, el Hozono se enfrentará al Casademont Zaragoza el próximo domingo en Alcantarilla (13:00 horas) en un partido crucial de cara a la clasificación de la Copa de la Reina.

Las mañas, segundas en la tabla empatadas a victorias con el primer clasificado, el Spar Girona, serán uno de los cuatro retos que tenga que superar el Hozono Global Jairis para mantenerse entre los ocho primeros al final de la primera vuelta y lograr así participar en la Copa de la Reina LF Endesa.